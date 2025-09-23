Alla scoperta delle tombe a camera degli Etruschi, l’avventura virtuale in stile Indiana Jones

Roma, 23 settembre 2025 – Addentrarsi in stretti cunicoli sotterranei alla scoperta di una tomba a camera etrusca, ma rimanendo comodamente seduti davanti al computer. L’avventura digitale in stile Indiana Jones è oggi possibile grazie a un portale realizzato dall’Istituto Svedese di studi classici di Roma in collaborazione con l’Università di Göteborg.

Si tratta di un progetto innovativo che unisce tecnologia e ricerca storica per rendere accessibile a studiosi, studenti e semplici appassionati un patrimonio culturale e architettonico altrimenti difficile da raggiungere.

298 tombe tutte da scoprire

Al momento è possibile la visita via web di 298 tombe a camera della nota necropoli etrusca di San Giovenale, che si trova sul territorio del comune di Blera, in provincia di Viterbo.

Raggiungibile a questo indirizzo, il portale è il frutto della fusione tra le ricerche storico-archeologiche condotte nell’arco di un secolo dall’Istituto Svedese di Roma e la nuova documentazione ottenuta grazie alle più innovative tecnologie digitali. Come ha efficacemente sintetizzato Jonathan Westin, ricercatore dell’Università di Göteborg, “filo a piombo, metri a nastro e appunti di campo ora condividono lo stesso spazio con la fotogrammetria, la scansione laser e i database”.

Un viaggio sotterraneo tra il 700 e il 200 a.c.

L’accesso diretto alle tombe della necropoli di San Giovenale è spesso complesso, dato che si trovano lontano da strade pubbliche e richiedono passaggi attraverso cunicoli crollati. Con la nuova interfaccia digitale, invece, diventa possibile entrare virtualmente negli spazi funerari, osservandone le caratteristiche architettoniche e decorative. Il tutto muovendosi su una dettagliatissima cartina della zona e potendo anche selezionare l’età alla quale si è maggiormente interessati tra il 700 e il 200 a.c.: un’opzione, quest’ultima, particolarmente utile a ricercatori e studenti.

In parallelo al portale è stata sviluppata anche un’app di realtà virtuale, pensata per offrire agli utenti un’esperienza ancora più immersiva grazie alle scansioni 3D. Inoltre, dal 2026 il portale avrà anche una funzione didattica: gli studenti dell’Università di Göteborg potranno infatti utilizzarlo per acquisire competenze pratiche nella raccolta dati, nella scansione 3D e nell’editoria digitale.

L’importanza dell’Istituto svedese di studi classici

Fondato nel 1925, l’Istituto Svedese di studi classici di Roma ha promosso sin dall’inizio specifici studi archeologici nel nostro Paese. In particolare, negli anni Cinquanta ha partecipato a importanti scavi nell’Etruria meridionale, corrispondente all’attuale provincia di Viterbo, passati agli onori delle cronache anche per la presenza attiva di re Gustavo VI Adolfo di Svezia, grande appassionato di archeologia.

Oggi l’Istituto continua a essere un punto di riferimento internazionale, anche e soprattutto per merito della sua ricchissima biblioteca, una delle principali risorse mondiali per gli studiosi di etruscologia. E il nuovo portale digitale proietta questa tradizione di ricerca verso il futuro, aprendo la strada a collaborazioni sempre più ampie a livello internazionale.