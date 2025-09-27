Alla ricerca della tomba di Cleopatra: la scoperta di un porto sommerso apre nuovi scenari

Il Cairo, 27 settembre 2025 – Un antico porto sommerso al largo della costa egiziana potrebbe rappresentare un nuovo tassello nella secolare ricerca della tomba perduta di Cleopatra. La scoperta è stata annunciata il 18 settembre dal Ministero del Turismo e delle Antichità d'Egitto e raccontata nel documentario 'Cleopatra’s Final Secret', prodotto da National Geographic.

Come riporta la Cnn, a individuare il porto nascosto sotto le acque del Mediterraneo, è stato un team guidato da Kathleen Martinez, avvocata diventata archeologa, e Bob Ballard, celebre oceanografo noto per il ritrovamento del Titanic. Tra i resti emersi: colonne alte oltre sei metri, pavimenti in pietra levigata, blocchi di cemento e ancore e anfore databili all’epoca della celebre regina. "In cinquant’anni di immersioni non ho mai visto nulla del genere. È chiaramente opera dell’uomo", afferma Ballard nel documentario. Il porto sarebbe collegato da un tunnel lungo oltre 1.300 metri al tempio di Taposiris Magna, situato a circa 48 chilometri da Alessandria.

Ed è proprio qui che Martinez ha concentrato da anni la sua ricerca. È convinta che la tomba di Cleopatra si trovi in questa zona e non, come ritengono molti storici, nella parte sommersa di Alessandria. "La scoperta della sua tomba sarebbe tra le più grandi del secolo – ha dichiarato – Gli antichi egizi parlavano attraverso le proprie tombe. Cleopatra ci avrà lasciato ciò che voleva farci sapere sui suoi tempi e su cosa pensava".

Nel sito del tempio sono stati rinvenuti numerosi reperti legati alla regina: centinaia di monete con la sua effigie, statue, un anello dedicato alla dea Hathor e un amuleto con l’iscrizione "La Giustizia di Ra ha brillato". In passato, Martinez e il suo team avevano anche trovato una lastra blu con iscrizioni greche e geroglifici che indicava la dedica del tempio alla dea Iside, figura con cui Cleopatra era profondamente identificata.

Nonostante l’entusiasmo, molti studiosi restano scettici. Paul Cartledge, professore emerito a Cambridge, sostiene che Cleopatra fu sepolta nel cimitero reale di Alessandria, oggi sommerso a seguito di terremoti e dall'innalzamento del mare (si trova oggi a quattro chilometri dalla costa). Anche Jane Draycott, storica dell’Università di Glasgow, esprime cautela: "Non abbiamo alcuna prova definitiva" in quanto i lavori di Martinez non sono ancora stati pubblicati su riviste accademiche". Ma l'avvocata-archeologa è determinata a proseguire: le prossime fasi della missione prevedono analisi approfondite sui reperti marini e nuovi scavi. E c'è anche una promessa: Cleopatra verrà ritrovata, così come il suo amante Marco Antonio.