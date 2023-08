Chi sono le Tomato girls e come fanno rivivere lo stile mediterraneo anni ‘50 e ‘60

Gli anni ’50 e ’60 sono spesso considerati periodi d’oro per la raffinatezza e lo stile, tratti che si manifestavano in modo evidente e caratteristico anche durante la stagione estiva. Durante questi decenni, la moda e il lifestyle riflettevano un mix unico di classe e raffinatezza. Riscoprendo quel fascino e quelle suggestioni, ora le cosiddette Tomato Girls riportano in vita sui social l'eleganza italiana, della Costa Azzurra e, in generale, del Mediterraneo. L’hashtag omonimo, in costante crescita su TikTok, con milioni di menzioni, trae ispirazione proprio da quel periodo, filtrato però attraverso un’immaginazione moderna, amata e condivisa soprattutto dalla Generazione Z.

Pomodoro

Il riferimento al pomodoro, re della cucina del Bel Paese, ha poco a che vedere col rosso, come si potrebbe pensare di primo acchito, nonostante effettivamente questo colore sia presente nelle scelte estetiche delle Tomato Girls. È legato, piuttosto, al rito collettivo della raccolta dei pomodori al sole, evoca genuinità e naturalità opposte alle sovrastrutture artificiose e costruite, riporta al piacere delle piccole cose, semplici ma insostituibili. Grazie al grande successo di questo trend, è stato notato che all’inizio dell’estate 2023 le mete più ambite su Airbnb, portale per alloggi e camere per brevi periodi, provenivano dagli Stati Uniti e comprendevano perle della costiera campana come Amalfi e Sorrento.

Icone

L’immaginario delle Tomato Girls affonda le sue radici negli ‘Happy Days’ degli anni Cinquanta e nella ‘Dolce Vita’ dei ’60, in un mix di bellezza mediterranea e nostalgia del passato che include dive iconiche quali Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Gina Lollobrigida e, in tempi più recenti, come rappresentanti di uno stile elegante e caldo del Sud Europa, Monica Bellucci, Salma Hayek e Penélope Cruz.

Abbigliamento

I punti di forza dei Tomato outfit includono abiti leggeri e ampi, camicie con maniche arricciate, corpetti aderenti, gonne lunghe e svolazzanti, pantaloni di cotone stile Capri e in generale capi che esaltano le forme, con scollature a cuore e a balconcino. Per quanto riguarda i colori, oltre ai classici bianco, blu e rosso, troviamo una varietà di verdi, blu e azzurri, passando per tonalità come avorio, rosa cipria, crema e giallo paglia.

Stile di vita

Tuttavia, oltre all’abbigliamento, sono gli atteggiamenti e il modo di affrontare le vacanze che definiscono una vera Tomato Girl. Per ciascuna di loro l’estate è un inno al ritmo lento e autentico, fatto di passeggiate sulla spiaggia a piedi nudi, giri in bicicletta attraverso la campagna, panni stesi al sole, note di musica jazz e dei jukebox, letture, cucina tradizionale della nonna, pasta da fare in casa, verdure fresche coltivate nell’orto, nuotate al tramonto, falò sulla spiaggia, albe da ammirare da sole o in compagnia.