Corsa in ospedale per Tom Holland: infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day

Roma, 22 settembre 2025 – Un incidente sul set di ‘Spider-Man: Brand New Day’ ha costretto Tom Holland a interrompere le riprese. L’attore britannico, 29 anni, ha riportato una lieve commozione cerebrale durante l’esecuzione di una scena d’azione ai Leavesden Studios, nei pressi di Watford, a nord ovest di Londra. Ecco cosa sappiamo.

Cosa è successo a Tom Holland

La notizia, confermata da Hollywood Reporter e Variety, ha destato preoccupazione tra i fan. Secondo quanto emerso, Holland avrebbe battuto la testa durante una scena acrobatica venendo successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Nessun altro membro della troupe è rimasto coinvolto. Ma, nonostante le rassicurazioni sulle sue condizioni, l’attore ha avvertito malessere già la sera successiva, quando ha preso parte a un evento benefico insieme al padre Dominic e alla fidanzata Zendaya, sua collega di set. Come riportato dal tabloid ‘The Sun’, Holland ha lasciato in anticipo il ricevimento proprio a causa di questo malore.

Cosa sappiamo di Spider-Man: Brand New Day

La produzione ha immediatamente sospeso le riprese, dando il tempo necessario al protagonista per riprendersi. Sony Pictures e Marvel Studios, che co-producono il film, terranno una riunione nelle prossime ore per valutare eventuali aggiustamenti al calendario. In ogni caso, al momento, l’uscita nelle sale resta fissata per luglio 2026. ‘Spider-Man: Brand New Day’ rappresenta la quarta avventura di Holland nei panni dell’Uomo Ragno, dopo Homecoming (2017), Far From Home (2019) e No Way Home (2021). Al suo fianco torneranno volti già noti al pubblico: Zendaya nel ruolo di MJ, Jacob Batalon come Ned, e Mark Ruffalo che riprende i panni di Bruce Banner/Hulk. Rientrano anche Jon Bernthal come il Punitore e Michael Mando nei panni dello Scorpione. Il cast si arricchisce inoltre di nuove presenze: Liza Colón-Zayas, protagonista della serie The Bear e celebre anche per Stranger Things.

Holland e le scene d’azione

L’incidente ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla pericolosità degli stunt che, sebbene accuratamente pianificati, comportano sempre rischi. Holland, noto per voler eseguire personalmente molte delle scene d’azione, ha già in passato dichiarato di considerare gli stunt una parte essenziale della sua interpretazione di Peter Parker. Questa volta, però, la prudenza sembra aver avuto la meglio: qualche giorno di stop appare inevitabile, ma l’attore dovrebbe tornare presto sul set per rivestire i panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere.