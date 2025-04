Tom Cruise ricorda Val Kilmer per la prima volta. L’inchino davanti alla platea di Las Vegas

Roma, 4 aprile 2025 – “Un’ultima cosa, chi è il pilota migliore: tu o io?”. È la battuta con cui ‘Ice Man’, Val Kilmer, in Top Gun: Maverick, sequel del film cult del 1986, si congeda da ‘Maverick’ Tom Cruise.

L’attore, già provato per il tumore alla gola, compare nella pellicola per un cameo. E anche in scena si mostra malato, tanto che la sua voce è figlia di effetti speciali con lo zampino dell’intelligenza artificiale. “Questo è un bel momento, non roviniamolo”, la risposta ironica di ‘Maverick’. Una scena toccante, che racchiude il senso del rapporto tra i due personaggi. È stata l’ultima apparizione di Kilmer sul grande schermo. Pare sia stato proprio Cruise a volere a tutti i costi l’amico-collega nel sequel campione di incassi di Top Gun.

Val Kilmer e Tom Cruise in una scena di 'Top Gun: Maverick'

Ieri, a pochi giorni dalla morte di Val Kilmer, il divo di Hollywood lo ha ricordato con un breve e sentito omaggio durante la prestazione della Parmount Pictures al CinemaCon di Las Vegas. Tom Cruise ha chinato il capo davanti alla platea gremita della gigantesca sala cinema, al cospetto di produttori e altri big del settore. "Non riesco a divi quanto ammirassi il suo lavoro, quanto lo stimassi come persona e quanto fossi grato e onorato quando entrò nel progetto Top Gun", le parole dell’attore. Che ha aggiunto: “Grazie Val, ti auguro il meglio per il tuo prossimo viaggio”.

Nell’occasione Cruise ha anche lanciato in anteprima il trailer di ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, in uscita a fine anno. Quindi ha omaggiato il regista del film Christopher McQuarrie, nominato regista dell'anno del CinemaCon.

Lo spezzone mostra l’attore, famoso per voler girare in prima persona, senza controfigure, anche le scene più ‘pericolose’, mentre si produce in una serie di acrobazie fra caccia, esplosioni e momenti ad alta tensione in volo su un aereo d’epoca.

Val Kilmer e Tom Cruise durante una scena di Top Gun

L’addio a Val Kilmer

Val Kilmer è morto martedì sera (mercoledì in Italia), all’età di 65 anni, a causa di una polomonite. Anni fa era stato curato per un tumore alla gola, l’operazione per rimuoverlo lo aveva reso afono. Nel 2021, aveva comunque annunciato di essere guarito dal cancro.

La cantante ed ex fidanzata Cher lo ha definito “divertente, pazzo, rompiscatole, grande amico" e "coraggioso" durante la sua malattia. Di lui il regista Michael Mann ha detto: "Quando lavoravo con Val mi sono sempre meravigliato della gamma, della brillante variabilità all'interno della potente corrente del carattere possessivo ed espressivo di Val. Dopo così tanti anni in cui Val ha lottato contro la malattia e ha mantenuto il suo spirito, questa è una notizia tremendamente triste".