Tom Cruise e Ana De Armas, il gossip impazza. Doppio avvistamento a Londra

Roma, 17 marzo 2025 – Tom Cruise e Ana de Armas insieme? Negli ultimi giorni, l'attenzione dei media si è concentrata sui due attori, che sono stati avvistati in coppia in due diverse occasioni a Londra, alimentando speculazioni su una possibile relazione sentimentale. Le due star sono state fotografate mentre condividevano momenti insieme nella capitale inglese, suscitando curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Ma cosa sta succedendo davvero?

Tom Cruise e Ana De Armas a Londra

Il primo avvistamento dei due risale al 14 febbraio 2025, quando Cruise e de Armas sono stati visti cenare insieme in un ristorante londinese. Nonostante la data suggestiva, fonti vicine agli attori hanno riferito che si trattava di un incontro professionale, volto a discutere possibili collaborazioni future.

Successivamente alla cena del giorno di San Valentino, l’attrice cubana e il protagonista di Mission: Impossible e tanti altri film sono stati nuovamente fotografati all'eliporto di Londra, appena scesi da un elicottero. Erano entrambi in abbigliamento casual, sembravano di buon umore e hanno interagito cordialmente con lo staff. Secondo il sito TMZ, avrebbero ordinato cibo d’asporto da un ristorante (la de Armas è stata vista con due sacchetti in mano). Se sembra un po’ presto per parlare di una nuova coppia di star, ci sono alcuni indizi interessanti per gli amanti del gossip.

Le precedenti relazioni di Tom Cruise

Tom Cruise, 62 anni, ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto nota al pubblico. È stato sposato tre volte: con Mimi Rogers, con Nicole Kidman e con Katie Holmes. Dalla relazione con Kidman sono nati due figli adottivi, Isabella e Connor, mentre con Holmes ha avuto una figlia biologica, Suri. Dopo il divorzio da Holmes nel 2012, Cruise è stato associato a diverse donne, ma nessuna relazione è stata ufficialmente confermata.

La carriera e gli amori di Ana de Armas

Ana de Armas, 36 anni, ha guadagnato fama internazionale grazie a ruoli in film come "Blade Runner 2049", "Cena con delitto – Knives Out" e "No Time to Die". La sua interpretazione di Marilyn Monroe nel film "Blonde" le è valsa una candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista nel 2022.

Sul fronte personale, de Armas è stata sposata con l'attore spagnolo Marc Clotet dal 2011 al 2013. Successivamente, ha avuto una relazione con Ben Affleck (con cui ha girato “Acque profonde”), terminata nel 2021. Recentemente, è stata vista in compagnia di Manuel Anido Cuesta, figliastro del presidente cubano Miguel Diaz-Canel, ma non ci sono state conferme ufficiali riguardo a questa relazione.

Collaborazione professionale o nuova coppia?

Nonostante gli avvistamenti e le speculazioni, né Cruise né de Armas hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura del loro rapporto. Alcune fonti suggeriscono che i due stiano semplicemente discutendo di progetti cinematografici comuni, mentre altre ipotizzano l'inizio di una relazione sentimentale.