Interpretato da Nicholas Hoult e Lily Collins, 'Tolkien' racconta la vita dello scrittore che ha regalato al mondo la trilogia del 'Signore degli Anelli', il romanzo 'Lo Hobbit' e i racconti del 'Silmarillion', vale a dire l'inglese John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973). Un film biografico, dunque, che inizierà la sua avventura nelle sale cinematografiche mondiali fra maggio e giugno del 2019: ancora mancano indicazioni precise sulla data d'uscita in Italia, ma in compenso abbiamo il trailer lungo doppiato.'Tolkien' è scritto da David Gleeson ('Amici per la vita', 'The Front Line') e Stephen Beresford ('Pride', 'The Last of the Haussmans') ed è diretto dal finlandese Dome Karukoski, il cui titolo più famoso è probabilmente 'Tom of Finland'.Nel ruolo del protagonista troviamo Nicholas Hoult, che abbiamo potuto apprezzare nei film 'Warm Bodies' e 'Mad Max: Fury Road'. Accanto a lui c'è Lily Collins, che interpreta la moglie di John Ronald Reuel Tolkien e che ha in curriculum, fra le altre cose, i film 'Shadowhunters' e 'Biancaneve'.