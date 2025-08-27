Tiziano Ferro sta tornando: nuova musica in arrivo?

Milano, 27 agosto 2025 - Tiziano Ferro sta tornando. La suggestione si chiama Festival di Sanremo 2026, c’è chi dice in duo con Madame, il dato di fatto è l’imminente rebranding. La popstar romana - “Fu Latina a farci unire e poi pagare”, cantava in ‘Ti voglio bene’ a testimonianza di quanto non abbia mai dimenticato le proprie radici - ha archiviato tutti i propri post sulla propria pagina Instagram ufficiale e che conta quasi 2 milioni e mezzo di follower.

Non lo aveva mai fatto. Neppure nei momenti bui che sono seguiti al divorzio con Victor Allen e alla gestione dei figli. Eppure lo ha fatto adesso. Cosa significa? Che, fortunatamente, il cantautore è uscito dal momento più difficile che stava vivendo ed è pronto a riaffacciarsi al mondo social.

Come? Con nuova musica, probabilmente. Tiziano Ferro è pronto a proporre qualcosa di nuovo – se si eccettua ‘Feeling’, il brano con Elodie. Ma i featuring sono un campionato a parte - tre anni dopo l’ultimo disco. Sembra trascorsa un’eternità da ‘Il mondo è nostro’, ma l’album porta la data del 2022. Non un lavoro indimenticabile e probabilmente non il più amato dai suoi fan, va riconosciuto.

L’archiviazione di tutti i post Instagram del profilo è tipica del rebranding delle popstar: solitamente si elimina tutto dalla bacheca per dare ancora più risalto alla musica nuova da promuovere. Una sorta di nuova veste del “marchio”, insomma.

Questo e le voci, non confermate nè a oggi confermabili, sulla sua presunta possibile partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2026 sono due indizi. Ne manca soltanto uno per fare una prova. E potrebbe essere solo una questione di pochi giorni. Un solo indizio. Magari, finalmente, con nuove strofe e note che saprebbero incantare come solo Tiziano Ferro ha fatto e sa fare.