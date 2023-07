Tiziano Ferro e la malattia a una corda vocale: “Dovrò essere operato”

Tiziano Ferro dovrà essere operato. A raccontarlo è lo stesso cantautore di Latina. Che affida a un post su Instagram la propria confessione sulle sue condizioni di salute. E spiega anche di aver avuto un momento difficile, che però dovrebbe risolversi con un intervento chirurgico. La scoperta di un nodulo a una corda vocale è arrivata poco prima di iniziare il tour che lo ha portato a fare diversi sold out in tutta Italia.

"Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene".

Nonostante quindi il nodulo a una corda vocale, da grande popstar quale è Tiziano Ferro non si è risparmiato e ha regalato ai fan durante ogni data del tour uno spettacolo dalle grandi emozioni. Adesso per il cantautore è arrivato il momento di fermarsi e prendersi cura della propria salute.