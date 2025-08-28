Tiziano Ferro cancella tutti i post da Instagram, ecco perché

Roma, 28 agosto 2025 – Tiziano Ferro entra ufficialmente nel roster di Sugar Music. Ad annunciarlo è stato il ceo del gruppo Sugar attraverso un comunicato stampa e sui canali social ufficiali dell’etichetta. Un passo che rafforza una collaborazione con l’artista partita già nel 2016 e che potrebbe essere solo la prima delle novità che riguardano Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina, infatti, nelle ultime settimane ha fatto parlare parecchio di sé per alcuni rumors che riguardano la sua carriera.

Il messaggio di Filippo Sugar

Come già detto è stato proprio Filippo Sugar ad annunciare il passaggio di Ferro all’etichetta: “Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio” si legge sui suoi profili social.

Il messaggio continua: “Sono grato a Paola Zukar (nuova manager di Ferro, ndr) per averci presentato questa opportunità e soprattutto questa nuova musica, elemento che più di ogni altro ci ha portato a una firma così importante. L'ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere”.

Si legge ancora: “Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo. Si parte!”

Il segnale di Tiziano Ferro su Instagram

In effetti i fan di Tiziano Ferro avevano immaginato che qualcosa stesse accadendo al loro beniamino. Proprio nella giornata di ieri, infatti, il cantante – che può contare su oltre 20 milioni di dischi venduti e circa 200 brani cantati non solo in italiano ma anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese – aveva rimosso dal suo profilo Instagram tutte le immagini del feed. Un segnale evidente che qualcosa si muove e che, quasi certamente, nuova musica è in arrivo.

Che sia in arrivo Sanremo?

Non solo: la grande novità di Ferro per il 2026 potrebbe essere Sanremo. Il suo nome, infatti, ha iniziato a circolare nelle scorse settimane come quello di uno dei possibili big in gara all’Ariston il prossimo anno. Con una nuova manager, un cambio di etichetta, un ritorno in Italia e qualche uscita prevista nei prossimi mesi non sarebbe una notizia così improbabile.

Secondo i rumors insieme a lui in gara dovrebbero esserci anche Patty Pravo, Tananai. Angelina Mango, La Nina, Emma Nolde, Marco Masini, Ermal Meta, Tropico, Al Bano, Arisa e molti altri. E qualcuno parla addirittura di un ritorno degli 883.