Caserta, 10 novembre 2019 - Non ha paura del confronto Tiziana Maffei, classe 1965, una cascata di riccioli e tanta grinta. Marchigiana doc, l’architetto Maffei (laurea con lode alla Sapienza di Roma) dal 20 giugno scorso è al timone della Reggia di Caserta; un passato da libero professionista nel settore della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, all’impegno accademico (docente e membro del Consiglio di amministrazione dell’Università Alma Mater di Bologna) somma dal 2006 la presidenza di Icom Italia, Comitato italiano dell’organizzazione internazionale che rappresenta i musei. "Perché mi sono candidata per la Reggia di Caserta? (ride,ndr). È una straordinaria visione di architettura e di paesaggio che offre la possibilità di mettersi in gioco proprio sul tema della cura quale azione di responsabilità", spiega guidando l’automobilina elettrica che ci conduce attraverso le meraviglie del Parco Reale.

Lei succede a Mauro Felicori, che ha fatto molto parlare... Eredità difficile da gestire?

"È una domanda che ho sempre considerato pretestuosa. L’eredità difficile non sono i predecessori ma il complesso della Reggia in sé straordinario nelle dimensioni, nella bellezza, nelle potenzialità e nelle criticità. Senza dubbio attrattore turistico ma soprattutto strumento di sviluppo territoriale in chiave culturale".

I suoi obiettivi per la Reggia?

"Sicuramente nei tre anni di Felicori la vera svolta è stata la fiducia restituita al territorio rispetto a un gigante come la Reggia. Oggi, rilanciando un consapevole rapporto pubblico privato, va affrontata con urgenza la realizzazione degli interventi strutturali, la riorganizzazione del sistema gestionale e avviati i piani di manutenzione del Palazzo e del Parco. Detto questo, la gestione di un museo è un grande lavoro di squadra che si muove tra teoria e pratica quotidiana".

Oltre 120 ettari, una lunga passeggiata con cascate allineate attraverso quell’“effetto cannocchiale” che rende il Parco un unicum: e poi ecco l’esibizionista che arriva in auto, attraversa i viali del giardino e si tuffa in una fontana. Com’è possibile?

"La prognosi del Parco è critica, sia per la sicurezza delle persone sia per la salvaguardia dello straordinario sistema di architettura e di acqua pensato dal Vanvitelli. Fin da giugno ho messo mano a un “dossier sicurezza” chiedendo l’ intervento del Ministero degli Interni. E il problema dell’ organico insufficiente peggiorerà prestissimo, visto che a già a gennaio almeno 10-15 custodi andranno in pensione".

Tiziana, com’è arrivata fin qui?

"Sono cresciuta in una famiglia numerosa, in una regione al plurale come le Marche dove la grande città è sostituita da province laboriose. Una casa piena di vita con sei figli, nonni, una mamma generosa e creativa, un padre autorevole che ci ha trasmesso l’amore per lo studio e il senso di responsabilità. Ancora oggi nonostante le perdite è il luogo che accoglie tutti, famiglia e amici".

Però la provincia l’ha abbandonata per...

"Un percorso di studi a Roma legato al pensare, immaginare, sognare spazi segnati dalla mano dell’uomo. Quando un professore mi consigliò di ritornare in provincia a lavorare fui quasi offesa, mi sembrava un atto di sfiducia. Continuai ostinata per poi rendermi conto che la libera professione e un figlio da crescere erano due dimensioni conflittuali per una donna sola in una città complicata come Roma. Aprire uno studio nelle Marche è stata viceversa un’opportunità".

Davvero?

"Sì: la provincia consentiva lo spazio della sperimentazione, ma con altri ritmi. Ho scoperto così il fascino dei borghi lasciati in gioventù. Immersi in un paesaggio armonioso che custodisce con riservatezza patrimoni preziosi e raffinati. Il pensiero primo di chi si occupa di restauro è che quello che ha recuperato possa ritrovare una nuova vita, aggiungere storie alla sua storia. Prendermi cura di ciò che mi sta attorno è proprio della mia indole, è il mio approccio personale a tutto quello che faccio".

Se potesse sollecitare due interventi urgenti per la Reggia cosa chiederebbe al ministro della cultura Franceschini ?

"Risorse e modalità amministrative per il reclutamento autonomo del personale e la collaborazione per risolvere questioni degenerate nel tempo. Sostenere una politica di manutenzione e conservazione programmata dei beni".

Da Signora della Reggia, sta aprendo le porte ai privati... Il progetto più ambizioso?

"Il rapporto con le comunità, privati benefattori, volontari, produttori o semplici cittadini, è un elemento imprescindibile. Dare in concessione spazi del Parco per svolgere attività vivaistica coinvolgendo le nostre splendide serre storiche, potrebbe essere un colpo reale".