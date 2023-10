Tinissima, la rivoluzionaria della fotografia

Lei, “Tinissima“, si schermiva, quando i suoi scatti venivano definiti artistici: "Mi considero una fotografa, niente di più", scriveva nel 1929 nel suo manifesto. Diceva che le sue erano soltanto "oneste fotografie". Ma come possiamo non parlare di arte quando guardiamo negli occhi le sue donne tehuane, così forti, fiere e orgogliose? O quando leggiamo la fatica, il sacrificio e la miseria nei piedi di un campesino messicano? E nel bimbo nudo in braccio alla mamma ci sembra di rivedere una Madonna di Raffaello? "La fotografia di Tina Modotti implica una partecipazione, mettendosi direttamente accanto allo spettatore. È arte profonda", esordisce Riccardo Costantini, curatore della grande mostra allestita a Palazzo Roverella di Rovigo (fino al 28 gennaio 2024).

Compulsando archivi e collezioni di tutto il mondo, da Honolulu a Canberra o Santa Fe, sono stati riuniti più di trecento scatti, dunque oltre la metà delle circa cinquecento immagini che rappresentano la produzione certificata della fotografa di origini friulane. Viene presentata come la più grande mostra su Tina Modotti finora realizzata in Italia, a cento anni esatti dall’avvio della sua attività fotografica che si concentrò fra il 1923 e il 1930.

L’evento vuole, prima di tutto, rendere giustizia a Tina e al suo lavoro: di lei ci hanno raccontato bellezza, peripezie, viaggi, avventure, amanti, Edward Weston, Vittorio Vidali, Diego Rivera e fors’anche Frida Kahlo, ci hanno detto del suo impegno politico e femminista, del suo essere una comunista e una rivoluzionaria, eppure, come ha annotato la ricercatrice Sarah M.Love, Tina Modotti è ancora oggi "la più nota fotografa sconosciuta del XX secolo", ovvero "si è stati sempre più interessati alla sua vita piuttosto che alla sua opera".

Certo, la pur breve esistenza di Tina Modotti è stata un tourbillon di esperienze e di passioni. Si spostò in otto Paesi diversi, parlava cinque lingue, fu anche traduttrice e poetessa, "ma per noi è come una matrioska, al cui cuore resta sempre la fotografia", sottolinea il curatore. Da Udine (dove era nata nel 1896) Tina partì nel 1913: raggiunse il padre, emigrato a San Francisco. E già pochi anni dopo Hollywood l’aveva scoperta: recitò in tre film muti, uno dei quali (Pelle di tigre del 1920) è stato recuperato e restaurato per la mostra. L’incontro con Edward Weston, maestro di fotografia, fu fondamentale non solo per i sentimenti: Tina fu per lui musa, modella, compagna e pure allieva, ma si distaccò presto dalla perfezione del suo formalismo, adottando (anche nelle nature morte) una leggera sfocatura, quasi un elogio dell’imperfezione.

In Messico si stabilì nel 1923, immergendosi totalmente nel tumultuoso tessuto sociale del Paese. Donne, bambini, contadini di una terra di forti contrasti divennero i suoi soggetti preferiti: la foto è documento, ma conserva sempre l’incanto della poesia. In Messico Tina Modotti organizzò una sola mostra personale, nel 1929, ricostruita in gran parte a Rovigo. Su una parete la fotografa volle esporre anche l’immagine choc del volto del suo amato Julio Antonio Mella, fondatore del Partito comunista cubano, assassinato mentre stava rientrando a casa insieme a lei, "ma in tutte le foto del tempo, relative a questa mostra – rivela Costantini – Tina copre col suo corpo proprio questo scatto". Non troverete in mostra i nudi di Tina o gli scatti con Frida: queste vicende sono lasciate in disparte per far emergere ancora più forte il ritratto di una donna emancipata, libera e capace di precorrere temi (come quello dei migranti e degli ultimi) che ancora oggi ci interrogano.

Dopo l’espulsione dal Messico, Tina Modotti viaggiò ancora, si stabilì per qualche anno in Spagna, combattendo nella guerra civile. Smise di fotografare, si dedicò all’attivismo e ai diritti. In Messico tornò nel 1939 e fu l’ultima tappa: morì il 5 gennaio 1942, in circostanze ancora poco chiare. "Riposa dolcemente, sorella – fu l’epitaffio di Pablo Neruda –. La nuova rosa è tua, la nuova terra è tua. Non dormirai invano, sorella".