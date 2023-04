Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno insieme? Gli indizi

Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno insieme? Le voci si rincorrono, le certezze un po' meno per ora. Una conferma, però è arrivata da DeuxMoi, account Instagram particolarmente accreditato nel mondo del gossip. "Posso confermare la storia fra Timothée e Kylie, lo so da gennaio" si legge in un post su Instagram.

Come sarebbe nata la storia d'amore fra il golden boy del cinema internazionale e l'imprenditrice e modella? I due si sarebbero incontrati alla sfilata di Jean Paul Gaultier e poi si sarebbero rivisti in un'occasione poco impegnativa: un appuntamento a quattro con Kendall Jenner, sorella di Kylie, e il compagno ovvero il cantante Bad Bunny. Durante quella cena sarebbe scoccata la scintilla fra i due, che sarebbero anche attesi insieme al Coachella Festival. Ovvero nientemeno che l'evento musicale più mondano dell'anno.

Se il gossip fosse confermato, Timothée Chalamet e Kylie Jenner si candidano ad essere una delle coppie dello showbiz non solo più singolari, ma in grado di far sognare maggiormente il pubblico. Che probabilmente mai si sarebbe aspettato un'unione fra due personalità così diverse. Ma, si sa, al cuor non si comanda.