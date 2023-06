"Tim è l’uomo della mia vita" Bellucci e Burton, la nuova coppia

Monica Bellucci, 58 anni, è al settimo cielo: "Sono felice di averlo incontrato, è il compagno della mia vita, lo amo", ha detto la diva italiana del regista americano Tim Burton, 64 anni, che la dirigerà a breve in Beetlejuice 2. Monica ha confermato così a Elle France le voci del nuovo amore dopo le foto apparse sulla copertina di Paris Match che ritraevano la coppia insieme: "Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto – prosegue Monica – . È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton".

La Bellucci e Burton si sono incontrati per la prima volta nel 2006 a Cannes, ma l’amore è sbocciato nel 2022, a Lione, dove si sono rivisti in occasione del Lumière Film Festival. Entrambi hanno alle spalle matrimoni finiti e figli: l’attrice è stata sposata con Vincent Cassel (56 anni) dal 1999 al 2013 (insieme hanno avuto la figlia Deva, 18 anni, modella prossima al debutto da attrice) mentre il regista si è separato nel 2014 dalla seconda moglie, l’attrice e musa Helena Bonham Carter (57 anni), con la quale si era sposato nel 2001, e con cui ha avuto il figlio Billy-Ray Burton (19 anni). Altri amori famosi di Tim Burton, il seduttore arruffato e dark che non ti aspetti, la modella Lisa Marie e l’attrice Eva Green.