Tim Burton e Monica Bellucci si separano. L’annuncio a sorpresa dopo i teneri baci al Giffoni Film Festival

Roma, 19 settembre 2025 – Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all'Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato le due celebrità in una dichiarazione congiunta.

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

L’annuncio inaspettato

Un annuncio davvero inaspettato, visto che fino a pochi mesi fa sembravano più uniti e innamorati che mai. Addirittura, quest’estate l’attrice – intervistata dal magazine francese Marie Claire – aveva parlato di progetti futuri con l’ormai ex compagno e di coppia. “Mi piacciono questi continui scambi professionali, quando l’uno ispira l’altro. Ma è anche molto bello quando c’è ‘soltanto’ un rapporto di coppia. E oggi è questa la mia priorità”, aveva detto Monica Bellucci, ormai prossima ai 61 anni che compirà il 30 settembre.

Monica Bellucci Tim Burton al San Sebastian International Film Festival nel 2024

Il bacio sulle labbra al Giffoni Film Festival

Definita la ‘coppia dark’ del jetset, Momica e Tim si conoscono da quasi 20 anni, ma sono una coppia dal 2023. Lo scorso luglop sono stati avvistati sulla Costiera Amalfitana mano nella mano, tra abbracci e flash dei fotografi. Arrivati in elicottero, i due – che non hanno lasciato trasparire nessuna crepa in quello che è sempre apparso un solido rapporto maturo – hanno percorso insieme il red carpet del Giffoni Film Festival e poi, una volta arrivati in sala, lui le ha perfino scoccato un bacio sulle labbra prendendole il viso tra i palmi, in un gesto tenero e appassionato.

Tim Burton e Monica Bellucci l'anno scorso mano nella mano al festival spagnolo di San Sebastian

Com’è iniziata la relazione

Il regista di ‘Edward mani di forbice’ e Il mistero di Sleepy Hollow e l'attrice di ‘Mission Cleopatra’ e ‘Irréversible’ si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022, dove l'attrice gli ha conferito il Premio Lumière alla carriera. Da lì è nata una relazione che ha portato alla collaborazione artistica con il film ‘Beetlejuice’, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio – sequel di ‘Beetlejuice - Spiritello porcello’, commedia macabra di Tim Burton del 1988 – Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton). Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.