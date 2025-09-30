Martedì 30 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
30 set 2025
30 set 2025
Tilly l’attrice generata con l’IA

"Vogliamo che Tilly sia la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman": Tilly Norwood è una giovane attrice generata con l’Intelligenza...

"Vogliamo che Tilly sia la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman": Tilly Norwood è una giovane attrice generata con l’Intelligenza artificiale. A presentarla al pubblico nello scorso wekend, allo Zurich Summit dello Zurich Film Festival, è stata l‘attrice e produttrice Eline Van der Velden, come riportato ieri mattina da Variety. Tilly è la prima creazione di Xicoia, uno studio di talenti IA spin-off dello studio di produzione di Van der Velden, Particle6. "Le persone si stanno rendendo conto che la loro creatività non deve essere limitata da un budget, ed è per questo che l’IA può essere davvero positiva", ha continuato Van der Velden. "Si tratta solo di cambiare il punto di vista. Il pubblico? A loro interessa la storia, non se la star è viva. L’era degli attori sintetici non sta arrivando, è già qui".

Immediata, nella giornata di ieri, è arrivata via social una pioggia di reazioni negative, sia da parte del pubblico, sia da parte di attori hollywoodiani come Melissa Barrera ("Che schifo") e Lukas Gage ("Norwood è un incubo con cui lavorare!!! Incapace, sempre in ritardo!", ha ironizzato). Di fronte alla polemica montante, Van der Velden ha specificato via Instagram: "Tilly non è un sostituto di un essere umano, ma un’opera creativa, un’opera d’arte. Come molte forme d’arte prima di lei, suscita dibattito, e questo di per sé dimostra il potere della creatività. Vedo l’IA non come un sostituto delle persone, ma come un nuovo strumento, come l’animazione, i burattini o la Cgi che hanno aperto nuove possibilità senza togliere nulla alla recitazione dal vivo".

