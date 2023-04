Thriller e melò: la verità disperata dopo gli Oscar di “Parasite“

Condominio, mondo: un giovane prof universitario, un cagnetto rabbioso d’instancabile abbaio, un misterioso abitante dei meandri del sottotetto, un tentativo d’impiccagione... I primi dieci minuti di questo primo film del sudcoreano Bong Joon-ho, a cui seguono vent’anni di carriera brillante e quattro Oscar, Palma d’oro e Golden Globe per Parasite, sono un thriller, una commedia, un melò di generazioni, e l’annuncio di uno stile in una sorta di "disperazione per la verità", sociale e metafisica.

S.D.