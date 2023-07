Threads, Elon Musk attacca Mark Zuckerberg: “Mostra una felicità che non esiste”

Elon Musk contro Mark Zuckerberg. Neanche il tempo di lanciare Threads, che in Europa non è ancora disponibile, e di vantarsi degli incredibili risultati raggiunti - dieci milioni di utenti iscritti nel giro di poche ore, anche se bisogna capire quanti di questi rimarranno poi effettivamente iscritti e saranno attivi una volta passato l'effetto novità della app - che Mark Zuckerberg è già sotto attacco.

A puntare il dito contro la nuova app è, guardacaso, Elon Musk. Rivale di Zuckerberg, con il quale si contende il ruolo di enfant prodige della tecnologia mondiale, da sempre, Musk ha attaccato Threads: "È mille volte meglio essere attaccati da persone sconosciute su Twitter che indugiare in una felicità falsa su piattaforme come Instagram che nascondono il dolore".

Una app, quindi, che secondo il patron di Twitter mostrerebbe soltanto una felicità finta ed effimera. Come di fatto tutti i social network. Ad eccezione di Twitter, ma solo perché si tratta di una piattaforma prettamente testuale. Dove ogni utente può, comunque, mistificare la realtà e dipingere la propria esistenza di colori diversi da quelli reali. Di certo lo scontro è soltanto appena cominciato: se ne vedranno sicuramente delle belle fra i due magnati dei social.

Nel frattempo Threads sta tenendo banco su tutti gli altri social. Tanto che per farsi notare diversi profili stanno anche incappando in qualche gaffe di troppo. Basti pensare all’account ufficiale dell’Eurovision Song Contest, che parla di Threads e riceve commenti piccati da parte di molti utenti: “Perché l’Eurovision parla di una app che in Europa non è disponibile?”.