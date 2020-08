Palermo, 28 agosto 2020 - Thom Yorke, leader dei Radiohead si sposerà con l'attrice italiana Dajana Roncione, originaria di Mondragona, in Sicilia. Il fatidico sì sarà pronunciato il 19 settembre a Villa Valguarnera a Bagheria.

La notizia è apparsa su diversi quotidiani, dove si ricorda come è nata la loro storia d'amore: la Roncione prima di diventare attrice di numerose fiction, era tra le fan più appassionate della band britannica, e non si perdeva mai, quando poteva, i loro concerti. Poi grazie ad amici in comune i due si conoscono, e nel 2016 tra i due nasce ufficialmente l'amore.

Il matrimonio sarà celebrato nella stessa villa che fu location del film di Ozpetec "La dea Fortuna". Yorke è già stato sposato con Rachel Owen, da cui si è separato nel 2015. Dal primo matrimonio ha due figli: Noah, del 2001 ed Agnes Mair, del 2004.