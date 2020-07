Quando nel dicembre del 2019 'The Witcher' uscì su Netflix, diventò rapidamente una delle serie TV di maggiore successo del colosso dello streaming: una seconda stagione è già in lavorazione e ora giunge notizia che vedremo anche una miniserie prequel intitolata 'Blood Origin'. Lo scrittore dei romanzi che hanno ispirato i telefilm, cioè il polacco Andrzej Sapkowski, fungerà da consulente creativo, mentre lo sceneggiatore e showrunner sarà Declan de Barra, autore in precedenza di titoli come 'The Originals', 'Iron Fist' e anche di un episodio di 'The Witcher'.





'Blood Origin', la serie TV prequel di 'The Witcher'

Quando esce 'Blood Origin'

Netflix ha deciso di finanziare una miniserie in sei parti ambientata. Racconterà l'origine del primo witcher, il cacciatore di mostri, e l'evento che ha portato all'unione dei mondi degli elfi, degli umani e dei mostri in un'unica realtà.Prima che avvenga questa unione ci muoveremo all'interno del mondo degli elfi e Declan de Barra ha commentato: "Una domanda che mi ha sempre assillato da quando ho letto i libri di Sapkowski è stata: com'era il mondo degli elfi prima del deflagrante arrivo degli umani? Sono sempre stato affascinato dalla nascita e dalla caduta delle grandi civiltà, da come. E da quanto vasta dev'essere la perdita di conoscenze mentre in poco tempo avvengono eventi così drammatici: conoscenze che spesso sono cancellate dalla colonizzazione e dalla riscrittura della storia, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà. 'The Witcher: Blood Origin' racconterà la società degli elfi prima di questa caduta e, cosa più importante, rivelerà la vicenda dimenticata del primo, vero witcher".La produzione ha previsto che le riprese si svolgano nel Regno Unito, ma Netflix non ha ancora indicato una data d'inizio della lavorazione né quella di uscita in streaming. Sappiamo però chearriverà nel corso del 2021 e che le riprese di 'Blood Origin' sono appese al filo della pandemia di Coronavirus: tenendo in considerazione questi elementi, è ragionevole ipotizzare che vedremo la serie prequel nella seconda metà del 2022.