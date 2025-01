Morta la drag queen The Vivienne, aveva vinto la prima edizione britannica di 'RuPaul's Drag Race'

Londra, 6 gennaio 2025 – Addio a The Vivienne. La drag queen britannica e noto personaggio tv è morta all'età di 32 anni lo scorso weekend. A darne notizia è stato il suo ufficio stampa senza però fornire ulteriori dettagli sul decesso, ma chiedendo il rispetto della privacy perché la sua famiglia "abbia il tempo di elaborare il lutto".

James Lee Williams, questo il vero nome dell'artista, era diventato famoso vincendo la prima edizione del programma 'RuPaul's Drag Race UK' nel 2019. “Mi unisco all'intero universo di Drag Race nel piangere la perdita di The Vivienne, una regina di incredibile talento e un essere umano adorabile”, ha scritto lo stesso Ru Paul su Instagram.

La carriera come The Vivienne (il nome era un omaggio alla sua stilista preferita Vivienne Westwood) era cominciata nel 2015 quando aveva partecipato come UK Drag Ambassador alla versione statunitense del reality di RuPaul, anche conosciuto come America's Next Drag Queen. Ha partecipato a numerosi show televisivi inglesi, tra cui, nel 2023, a 'Dancing On Ice', piazzandosi al terzo posto. Recentemente aveva ha interpretato il ruolo della Strega dell'Ovest a teatro nel musical 'Il Mago di Oz', basato sull'omonimo film e sull'omonimo romanzo.