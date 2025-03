‘The Odyssey’, cosa sappiamo finora del nuovo film di Nolan

Roma, 12 marzo 2025 – ‘The Odyssey’, il prossimo film di Christopher Nolan dovrebbe arrivare nelle sale solo il 17 luglio 2026 ma la curiosità attorno alla pellicola è già tantissima. Il cast stellare, il budget stratosferico e l’estro creativo del regista premio Oscar per ‘Oppenheimer’ sembrano infatti gettare le basi per quello che promette di essere un film ambizioso e indimenticabile. Ecco cosa sappiamo al momento del lungometraggio che racconterà, in stile Nolan, il viaggio di Ulisse.

Il cast è un tripudio di stelle

A stuzzicare la curiosità del pubblico sono stati principalmente gli annunci che riguardano i protagonisti del film. Per il momento è noto che sarà Matt Damon a vestire i panni di Ulisse (Odisseo, se detto alla greca) e l’attore è anche l’unico comparso in una foto ufficiale dal set che lo vede indossare elmo e armatura. Non si conoscono, al contrario, i dettagli su quale ruolo sarà affidato agli altri singoli attori che fanno parte del cast.

Sono noti, però, i loro nomi: sappiamo che compariranno sullo schermo accanto a Damon anche Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland (che secondo alcuni rumors interpreterà Telemaco, il figlio di Ulisse), Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o ed Elliot Page.

Un cast stellare che, a quanto pare, non è ancora al completo. Tra gli attori scelti solo Damon, Hathaway e Pattinson hanno già lavorato con Nolan in alcuni dei suoi precedenti film (Matt Damon è comparso in ‘Oppenheimer’ e ‘Interstellar’; Anne Hathaway in ‘Interstellar’ e Pattinson in ‘Tenet’); per tutti gli altri sarà la prima volta accanto al regista premio Oscar.

Un investimento imponente

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la produzione di ‘The Odyssey’ partirebbe da un budget di 250 milioni di dollari che lo renderebbero non solo il film di Nolan più costoso tra quelli che ha diretto fino ad ora, ma in assoluto il più caro mai realizzato ad Hollywood.

A quanto pare, anche per il film ispirato all’Odissea di Omero, Christopher Nolan farà largo uso di effetti pratici, uno dei capisaldi del suo lavoro cinematografico. Sembra, ad esempio, che la scena del combattimento con Polifemo sarà girata con l’ausilio di un manichino gigante robotico alto sei metri e costruito appositamente per l’occasione.

Dove e quando si gira il film

Le riprese del film sono iniziate alla fine di febbraio. Gran parte dei set avranno la Grecia come base e nei giorni scorsi Tom Holland, uno dei protagonisti, è stato fotografato all’aeroporto di Atene dove è arrivato proprio per dedicarsi al film, Alcune scene, però, saranno girate in Italia e, nello specifico, sull’Isola di Favignana. Una scelta che sembra coerente con le ambientazioni del poema omerico in cui si legge dell’eroe imbattersi in Scilla e Cariddi, mostri che vivono a largo dei mari siciliani, nello stretto di Messina.

Nolan rispetterà il mito?

Tra le pagine dell’Odissea compaiono soldati, re, regine, sirene, ninfe, streghe e anche divinità. Non è ancora chiaro il modo in cui Nolan vorrà approcciarsi al mito, potrebbe scegliere di raccontarlo restando fedele all’originale oppure trasportando la storia nel linguaggio contemporaneo.

Per ora sappiamo che la sinossi della pellicola racconta di “un'epica d'azione mitica girata intorno al mondo” e che il film è stato pensato per essere visto grazie a una nuova tecnologia Imax in 70mm (com’è già stato per ‘Oppenehimer’).