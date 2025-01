The Night Agent 2, la spy story torna su Netflix: ecco le anticipazioni e il cast

I fan di The Night Agent possono segnare questa data sul calendario: il 23 gennaio 2025 segna il ritorno su Netflix della popolare spy story con Gabriel Basso, pronta a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico.

Lo scorso febbraio, la piattaforma aveva confermato l'inizio delle riprese per la seconda stagione, dopo il successo della prima. La serie, un mix di intrighi e tensione, appartiene al genere spy thriller ed è basata sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk.

The Night Agent 2: le anticipazioni

Che cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione di The Night Agent? Al centro della trama potrebbe esserci una nuova sfida per il protagonista Peter Sutherland, interpretato da Gabriel Basso, alle prese con il passato oscuro della sua famiglia e con i responsabili della morte di suo padre.

Nelle ultime puntate della prima stagione, Peter, dopo aver sventato un attentato alla vita della Presidente degli Stati Uniti insieme a Rose Larkin (Luciane Buchanan), scopre un'amara verità: suo padre, che aveva sempre considerato un eroe, era in realtà coinvolto con i malvagi della storia.

Un altro tema centrale sarà la relazione tra Peter e Rose, destinata a diventare ancora più intensa ed emotivamente complessa. I due dovranno affrontare cambiamenti significativi, che li metteranno di fronte a nuove sfide e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Peter coinvolgerà Rose nella sua pericolosa vita da night agent o sceglierà di proteggerla, anche a costo di allontanarla? La famiglia, le scelte personali e i sacrifici necessari per proteggere chi si ama saranno temi cruciali della seconda stagione.

Una delle indiscrezioni su The Night Agent 2 riguarda i ruoli femminili. Sembra che all’interno della seconda stagione avranno maggior spazio e importanza personaggi femminili forti, come Alice (Brittany Snow), che avrà un’importanza chiave nel formare Peter, oltre a Noor (Arienne Mandi), coinvolta in una delicata missione internazionale.

Il cast

Michael Malarkey, noto per il suo ruolo in The Vampire Diaries, si unisce al cast ufficiale della seconda stagione del thriller Netflix The Night Agent, interpretando Markus, un leader militare. Tra i nuovi volti spiccano anche Keon Alexander nei panni di Javad, responsabile della sicurezza durante una missione iraniana, e Navid Negahban nel ruolo di Abbas, ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Bob Heaps interpreterà Tomas, un facoltoso uomo d'affari, mentre Brittany Snow darà vita ad Alice, mentore e partner di Peter nel suo primo incarico come Night Agent.

Arienne Mandi sarà Noor, un'alleata chiave nella missione iraniana alle Nazioni Unite a New York. Teddy Sears vestirà i panni di Warren, un ufficiale dell'intelligence, e Louis Herthum interpreterà Jacob Monroe, un influente uomo d'affari internazionale. Berto Colon sarà Solomon, un ex marine, mentre Amanda Warren porterà sullo schermo Catherine Weaver, una veterana del programma top secret Night Agent incaricata di addestrare Peter.

Dove vedere The Night Agent 2

The Night Agent 2 sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 23 gennaio 2025.