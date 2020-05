Disney Gallery: The Mandalorian, tutto sulla serie TV

Il trailer sottotitolato in italiano

Disney Gallery: The Mandalorian, episodi e come guardare la docuserie

Il backstage di una serie TV di successo ha sempre un grande fascino ed è innegabile che l'universo narrativo di 'Guerre Stellari' ne abbia uno ancora più grande. Unisci le due cose ed ecco 'Disney Gallery: The Mandalorian',dedicato alla realizzazione della prima serie in live action di 'Star Wars'. Debutta lunedì 4 maggio solo per gli abbonati a Disney+, il servizio di contenuti in streaming di Walt Disney Company.Ambientata cinque anni dopo gli eventi narrati nel film 'Il ritorno dello Jedi' e venticinque anni prima del 'Risveglio della Forza', 'The Mandalorian' ha per protagonista un abilissimo cacciatore di taglie che si muove attraverso mondi periferici rispetto all'amministrazione della Nuova Repubblica. La serie TV, un riuscito western spaziale, è stata: così tutti coloro, registi cast e troupe, che avevano sentito il peso dell'eredità di 'Guerre Stellari' hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.Scopriremo cosa ha significato lavorare a un tale progetto proprio grazie alla serie documentaria. A farci da anfitrione c'è Jon Favreau, creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di 'The Mandalorian'. Accanto a lui i registi dei vari episodi, gli attori, e i membri della troupe che ci porteranno per mano attraverso il backstage dello show, mostrandoci immagini mai viste prima e facendoci respirare l'atmosfera di un set tanto ambizioso e importante.Come spiegato dal comunicato stampa ufficiale, gliincludono "il lavoro della regia, l'eredità di George Lucas, il lavoro degli attori per portare in vita i personaggi, la tecnologia all'avanguardia utilizzata nel corso delle riprese, il talento degli artisti che hanno realizzato gli effetti speciali e le creature, l'iconicità della colonna sonora e le connessioni con il mondo di Guerre Stellari".'Disney Gallery: The Mandalorian' è composta da otto episodi: il primo esce in streaming il 4 maggio, mentre i successivi arriveranno, ogni venerdì. L'ultimo appuntamento cade dunque il 19 giugno. Le abbonate e gli abbonati a Disney+ che attenderanno con impazienza ogni nuova puntata sappiano che la stagione 2 di 'The Mandalorian' uscirà a ottobre 2020, mentre la terza è già in lavorazione.Leggi anche:- Into the Night, la serie TV: il nuovo thriller post apocalittico di Netflix- Upload, la nuova serie TV comedy di Amazon Prime Video- Hollywood, esce su Netflix l'attesa serie TV di Ryan Murphy