The Life of Chuck: l’adattamento di Mike Flanagan che svela il lato più umano di Stephen King

Ro,a. 23 settembre 2025 – Con “The Life of Chuck”, Mike Flanagan torna a pescare nello sterminato universo di Stephen King, ma stavolta lo fa abbandonando l’horror puro per esplorare emozioni, ricordi e sogni. Il film, tratto da un racconto della raccolta “Se scorre il sangue”, si muove tra atmosfere malinconiche e riflessioni esistenziali, ricordando più lo spirito poetico di “Stand by Me” che i classici incubi del Re del Brivido.

Dal brivido all’introspezione

Mike Flanagan si è guadagnato un posto speciale nel panorama contemporaneo dell’horror: con Hill House ha rivoluzionato il concetto di casa stregata, con “Midnight Mass” ha dato forma a una riflessione spirituale sul male, e con “La caduta della casa degli Usher” ha cucito una tela gotica tratta dalle opere di Edgar Allan Poe che ha lasciato gli spettatori senza fiato. Con “The Life of Chuck”, però, sorprende tutti: l’orrore lascia spazio a un viaggio intimo, che racconta la vita di un uomo comune con toni delicati e poetici. Una scelta che rivela non solo la versatilità del regista, ma anche la capacità di Stephen King di offrire storie lontane dai cliché dell’horror.

Un King diverso, più vicino a noi

Il racconto originale di King, incluso nella raccolta “Se scorre il sangue”, è una riflessione sul tempo che passa, sulla memoria e sul senso di ciò che resta. Flanagan sceglie di esaltare questi aspetti, trasformando la narrazione in una meditazione visiva che ricorda lo spirito di “Stand By Me” o “Le ali della libertà”: storie che non fanno tremare per la paura, ma che emozionano per la loro profondità umana. Lo spettatore si ritrova così in bilico tra realtà e sogno, tra momenti quotidiani e atmosfere oniriche, in un film che sa parlare con sincerità delle fragilità e della grandezza dell’essere umano.

Un nuovo capitolo nel legame tra Flanagan e King

Non è la prima volta che Mike Flanagan si cimenta con l’opera del Re: aveva già firmato “Il gioco di Gerald” e “Doctor Sleep”, riuscendo a catturare sia l’angoscia psicologica che la visionarietà dello scrittore di Bangor. Con “The Life of Chuck” porta avanti questa relazione creativa, ma aprendola a nuove prospettive: meno incubi e più emozioni. È una scommessa che potrebbe conquistare anche chi non ama il brivido, perché mostra come nelle pagine di Stephen King non ci siano soltanto mostri e incubi, ma anche storie di fragilità e forza umana, capaci di trasformarsi in grande cinema e grandi serie tv come “The Life of Chuck”.