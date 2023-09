Chi sono i The Kolors, dal debutto al successo di Italodisco

Dopo il grande successo ottenuto in Italia e in Europa, The Kolors sono appena sbarcati anche negli Stati Uniti con ‘Italodisco’, la loro trionfante hit dell’estate. Il brano ha superato gli 80 milioni di streaming complessivi, ottenendo il doppio disco di platino nel nostro Paese e il disco d’oro in Svizzera. Stash (all’anagrafe Antonio Fiordispino, il leader della band) ha detto che non si sarebbero mai aspettati simili risultati, anche perché l’estate 2023 ha visto uscire dei singoli che sono andati molto forti come ‘Discoparadise’ del trio Annalisa, Fedez e J.Ax, eppure ‘Italodisco’ ha segnato un trionfo inaspettato.

Le origini

Oggi i The Kolors sono composti, oltre che da Stash, anche da suo cugino Alex Fiordispino e da Dario Iaculli che ha sostituito Daniele Mona, che ha lasciato il gruppo nell’autunno 2022. La prima formazione della band ha iniziato a farsi notare a Milano nel 2009, esibendosi anche nel famoso locale meneghino Le Scimmie. In quell'anno i tre giovani artisti hanno prodotto il brano inedito ‘I Don't Give A Funk’ che è entrato nella programmazione di MTV New Generation, con la partecipazione di Andy dei Bluvertigo. In seguito sono stati protagonisti di alcuni concerti all'estero a Stoccolma, Berlino e Londra, e hanno aperto i live in Italia per artisti come Paolo Nutini.

La svolta

Nel 2015 i The Kolors hanno partecipato al talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, vincendo l’edizione e ottenendo anche il premio della critica. Nella primavera di quell’anno hanno pubblicato l'album ‘Out’ trainato dal successo di ‘Everytime’, singolo che poi è stato usato anche come colonna sonora degli spot di un big della telefonia, certificato disco di platino.

Sanremo 2018

Nel febbraio 2018 Stash e i suoi amici e colleghi hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano inedito in italiano ‘Frida (mai, mai, mai)’ diventando un grande successo. Nel luglio 2018, hanno pubblicato il singolo ‘Come le onde’ in collaborazione con J-Ax. Intanto la band ha proseguito gli eventi live, con grande successo di pubblico. In seguito hanno collaborato con artisti come Elodie (‘Pensare male’) e Gué Pequeno (‘Los Angeles’). Dal 2018 Stash è diventato insegnante di canto nella scuola di ‘Amici’. Alla fine del 2020 Stash, con gli altri The Kolors, ha partecipato alla serata di capodanno alla serata in diretta dalla Casa del ‘Grande Fratello’. A febbraio 2021 è uscito il singolo ‘Mal di gola’. Nel 2022 è stata la volta di ‘Blackout’.

Stash e Giulia Belmonte

Dal 2019 Stash sta insieme a Giulia Belmonte, modella e influencer. Nel dicembre 2020 hanno avuto la loro primogenita Grace. Ad agosto 2022 è nata la loro secondogenita, Imagine. Ospite a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, su Canale 5, l’artista di origini campane ha detto che Giulia lo ha reso un uomo migliore.