The Jackal-fiction: vita da agenti ai tempi di TikTok

Si intitola Pesci piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco budget la prima serie comedy di The Jackal – disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 giugno – le cui immagini saranno presentate in anteprima assoluta a Comicon a Napoli venerdì 28 aprile, in un incontro con Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e il regista della serie Francesco Ebbastao. La serie vede Ciro, Fabio, Fru e Aurora amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfortunati e piccoli influencer tragicomici, ma anche di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo.