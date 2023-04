The Good Doctor 6, la trama della nuova stagione. Spin-off e rientri a sorpresa

Mentre in Italia sta per andare in onda la sesta stagione del medical drama ‘The Good Doctor’, il protagonista Freddie Highmore è già stato scritturato dala abc per la settima stagione. Le vicende del dottor Shaun Murphy, un giovane specializzando in chirurgia affetto dalla sindrome di Asperger, continuano ad affascinare milioni di telespettatori in tutto il mondo, tanto da spingere la produzione a confermare una nuova stagione ambientata al ‘St. Bonaventure Hospital’ di San Jose (California). “Non mi stancherò mai di questo personaggio. Ammiro il suo ottimismo, la sua positività, il suo desiderio di cercare soluzioni e risolvere problemi. E, più di ogni altra cosa, amo il modo in cui pensa che ci sia del buono in tutti. Crede nell’umanità ed è pieno di speranza”, ha detto Freddie Highmore, preannunciando di fatto l’avvio delle riprese per la settima stagione della serie. ‘The Good Doctor 6’ andrà in onda in Italia da venerdì 21 aprile su Rai2 (alle 21.20). Nei nuovi episodi, ritroveremo il geniale specializzando alle prese con urgenze sanitarie, complicate diagnosi e interventi chirurgici innovativi, con un pizzico di romanticismo a condire gli ingredienti della serie di successo. Durante la sesta stagione, verrà mandato in onda un ‘pilota backdoor’ all’interno della 13esima puntata per lo spin-off di ‘The Good Lawyer’, con Kennedy McMann e Felicity Huffman. Il progetto, annunciato a gennaio e trasmesso negli Usa lo scorso 13 marzo. Ma nessuna decisione è stata presa sulla produzione di una potenziale serie, il piano della possibile nuova serie è ancora soltanto sulla carta.

The Good Lawyer: cosa succede nello spin-off

In Italia, lo spin-off verrà tramesso il 2 giugno su Rai2, all’interno del primo episodio di serata dal titolo ‘39 Differences’. Al centro del cammeo troveremo Joni DeGroot (Kennedy McMann), una giovane e brillante avvocata che convive con il disturbo ossessivo compulsivo. Il suo percorso professionale incrocerà quello del dottor Murphy (Freddie Highmore), quando dovrà difenderlo in una causa. La serie allo studio seguirà le vicende di Joni alle prese con l’impatto del del disturbo Ocd sulla sua vita lavorativa e personale.

The Good Doctor 6: la trama

La storia riprende del ‘St. Bonaventure Hospital’ riprende dal gran finale della quinta stagione: Lea (Paige Spara) e Shaun si sposano e l’ultimo episodio si conclude con una pugnalata a sorpresa. Il matrimonio di Shaun e Lea è stato un successo. Ma, durante il ricevimento di nozze la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) viene assalita con un fendente. Dopo mesi di suspance, nei primi due episodi in onda venerdì 12 aprile su Rai2 – ‘Dopo la festa’ e ‘Cambio di prospettiva’ – i fan scopriranno il seguito del drammatico accoltellamento. Ad aggredirla è stato Owen, l'ex fidanzato della Villanueva, che dopo il cruento evento prende in ostaggio anche un paziente. Intanto Murphy sarà alle prese con la promozione ed entrerà in sala operatoria come assistente chirurgico.

Il ritorno del dottor Jared Kalu

Tra i casi più spinosi che affronterà il protagonista della serie tv nei prossimi 22 episodi – che andranno in onda su Rai2 tutti i venerdì, fino al 30 giugno 2023 – vedremo un paziente affetto da una rara malattia ereditaria, una gravidanza ad alto rischio, un adolescente con disturbi neurologici elevati. Ma non finisce qui. Murphy dovrà trovare un modo per collaborare con l’ultimo acquisto dello staff medico del St. Bonaventure: il rientro del dottor Jared Kalu, interpretato da Chuku Modu, che aveva abbandonato la serie dopo la seconda stagione.