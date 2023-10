Il 30 ottobre su Sky e NOW esce la seconda stagione di ‘The Gilded Age’

Roma, 27 ottobre 2023 – A partire dal 30 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sarà disponibile la seconda stagione di ‘The Gilded Age’. Così come è avvenuto per la prima stagione, anche ‘The Gilded Age 2’ di HBO è stata creata da uno dei maestri più celebrati del dramma in costume, sir Julian Fellowes, già noto come l’autore di successi quali ‘Downton Abbey’ e ‘Belgravia’.

Trama

Al centro della seconda stagione di ‘The Gilded Age’ c’è lo scontro tra il mondo dell'aristocrazia, con i suoi sontuosi balli, palazzi splendidamente decorati e rigide norme di comportamento, e la nuova borghesia, che porta innovazioni e invenzioni destinate a rivoluzionare la società e ad abbattere alcune vecchie regole. Bertha Russell, una delle emergenti della nuova classe sociale, è determinata a non accettare rifiuti e, anche nelle nuove puntate della serie, come negli episodi della prima stagione, continua a sfidare gli aristocratici conservatori. Il giorno di Pasqua del 1883, Bertha Russell scopre che la sua offerta per un palco all'Academy of Music è stata respinta. Da lì la donna non smetterà di sfidare Mrs. Astor e il vecchio sistema. Nel frattempo, suo marito George affronta le sfide legate a un crescente sindacato nella sua acciaieria a Pittsburgh. A casa Brook, Marian continua il suo percorso alla ricerca della sua identità, insegnando segretamente in una scuola femminile. Ada inizia un nuovo corteggiamento che sorprende tutti, ma che non trova l'approvazione di Agnes van Rhijn, emblema degli aristocratici e dei conservatori, in lotta per mantenere supremazia e privilegi esclusivi. Nel quartiere di Brooklyn, la famiglia Scott comincia a riprendersi da una scioccante scoperta. Peggy trova la sua voce attivista attraverso il suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.

Cast

Il cast di ‘The Gilded Age 2’ vanta attori di grande calibro, tra cui Christine Baranski (Agnes van Rhijn), Cynthia Nixon (Ada Brook), Carrie Coon (Bertha Russell), Nathan Lane (Ward McAllister) e Morgan Spector (George Russell). Nella seconda stagione della serie recitano anche Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Celia Keenan-Bolger, Kelli O'Hara,Patrick Page. Altri attori sono Harry Richardson, Taylor Richardson, Blake Ritson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, Nathan Lane, Audra McDonald, Robert Sean Leonard, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Laura Benanti, Nicole Brydon Bloom, Christopher Denham, David Furr, Ward Horton, Matilda Lawler.