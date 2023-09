The Ferragnez, Sanremo Special - QN Magazine presenta l'episodio speciale

"Ecco il trailer della puntata che in molti aspettavate: The Ferragnez: Sanremo Special. Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare. La puntata esce il 14 settembre su Prime Video". Così Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram l’arrivo dell’episodio speciale della serie Amazon The Ferragnez.