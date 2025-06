‘The Edge’, lo storico chitarrista degli U2 ottiene la cittadinanza irlandese dopo 62 anni

All’anagrafe è David Howell Evans, ma noi tutti lo conosciamo meglio come ‘The Edge’. Lo storico chitarrista degli U2 è ufficialmente diventato cittadino irlandese dopo aver vissuto nel Paese per 62 anni. La cerimonia si è tenuta lunedì a Killarney, nella contea di Kerry, dove Evans ha prestato giuramento di fedeltà allo Stato insieme a centinaia di altri nuovi cittadini.

Un inglese in Irlanda da una vita

Nato a Essex, in Inghilterra, da genitori gallesi, Evans si è trasferito in Irlanda all’età di un anno. “Sono un po’ in ritardo con la burocrazia”, ha ammesso con un sorriso ai giornalisti presenti all’evento. “Ma il momento è quello giusto. Non potrei essere più orgoglioso del mio Paese per tutto ciò che rappresenta e per quello che sta facendo.” Sebbene non avesse mai formalizzato la propria cittadinanza fino ad ora, ‘The Edge’ ha sempre considerato l’Irlanda come casa. “Ci sono stati molti momenti in passato in cui avrei potuto farlo semplicemente compilando un modulo”, ha spiegato. “Ma sono felice di averlo fatto adesso. Ha un significato più profondo”.

The Edge: "L’Irlanda è sempre stata la mia casa”

Con indosso una spilla a forma di tricolore irlandese, il chitarrista ha giurato lealtà alla Repubblica d’Irlanda, rafforzando ulteriormente il legame con la nazione che ha ispirato buona parte della sua carriera musicale. Fu proprio a Dublino, nel 1976, che formò gli U2 insieme ai compagni di scuola Paul Hewson – poi diventato il mitico Bono – Larry Mullen Jr. e Adam Clayton. Da allora, brani come ‘Sunday Bloody Sunday’ sono diventati vere e proprie colonne sonore dell’identità irlandese.

“Mi sono sempre sentito irlandese”, ha dichiarato emozionato. “L’Irlanda sarà sempre la mia casa, e sono immensamente grato per questo. Non poteva esserci un momento migliore per sentirmi ancora più connesso con la mia terra”.