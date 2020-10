Roma, 14 ottobre 2020 - Dopo tre annate accolte con entusiasmo da pubblico e critica, la serie TV 'The Crown' si prepara al debutto della stagione 4, attesa in streaming su Netflix a partire dal 15 novembre 2020. Questa volta l'attenzione dei fan sarà tutta per il principe Carlo e Diana Specer, futura madre di William e Harry: e infatti il teaser trailer punta i riflettori su di loro, giocando in modo ironico sul concetto di matrimonio felice e da favola.

The Crown 4

Creata da Peter Morgan, la serie TV racconta la storia della corona britannica e in particolare quella della regina Elisabetta II, dall'inizio del suo regno fino ai giorni nostri. Sin dall'esordio l'intenzione è stata di coprire circa un decennio ogni stagione, cambiando le attrici e gli attori in corso d'opera allo scopo di rispecchiare l'invecchiamento dei protagonisti. Per esempio, Claire Foy ha interpretato la regina nelle prime due stagioni e poi è stata sostituita da Olivia Colman.



La quarta stagione comincia sul finire degli anni Settanta, quando la royal family inizia a preoccuparsi del fatto che il principe Carlo (interpretato da Josh O'Connor) ancora non sia sposato, pur avendo ormai trent'anni, e che in questo modo la linea di successione al trono non sia garantita. La relazione con Lady Diana Spencer (Emma Corrin) sembra accontentare tutti, anche perché la giovane donna infiamma i cuori dei sudditi e spinge la stampa di tutto il mondo a utilizzare i termini "fiaba" e "favola" ogni due per tre. Ma per Diana, ormai lo sappiamo, la trasformazione in principessa del Galles non sarà affatto un percorso costellato di gioie e spensieratezza. In tutto questo, la politica non resta sullo sfondo e ci sarà spazio per raccontare la primo ministro Margaret Thatcher (una quasi irriconoscibile Gillian Anderson).

Ultimo dettaglio: le già annunciate stagioni 5 e 6 chiuderanno la serie TV e racconteranno il regno di Elisabetta II fino al XXI secolo.

Il teaser trailer doppiato in italiano

Per completezza, il trailer in lingua originale





