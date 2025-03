“The Big bang theory” torna con uno spin-off, ecco chi sarà il nuovo protagonista

Roma, 20 marzo 2025 – I fan di “The Big bang theory” non stanno nella pelle: nei mesi scorsi è stato, infatti, annunciato che uno spin-off della serie sui giovani scienziati nerd ideata da Chuck Lorre e Bill Prady era in lavorazione. La realizzazione dello show è stata confermata e, svelato il titolo ufficiale, sappiamo anche chi sarà il protagonista: il ruolo da protagonista questa volta è affidato a Stuart, interpretato nella serie principale da Kevin Sussman.

“The Big bang theory”

La serie tv andata in onda dal 2007 al 2019 si concentrava sulle vicende di Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar), quattro giovani che lavorano al Caltech di Pasadena. I ragazzi sono tra le menti più luminose del Paese ma si ritrovano anche ad essere socialmente inadeguati, vista la loro condizione di nerd. Negli anni cercano di coltivare la loro passione per la scienza ma anche di aprirsi al divertimento e all’amore.

Tra i personaggi principali ci sono anche Penny (Kaley Cuoco), una ragazza che tenta la carriera di attrice e vive sul pianerottolo dei giovani, e le sue coinquline Bernadette (Melissa Rauch) e Amy (Mayim Bialik). Stuart (Kevin Sussman) è, invece, il proprietario della fumetteria frequentata spesso dai ragazzi.

Lo spin-off dello show

Il nuovo show dovrebbe intitolarsi ‘Stuart Fails to Save the Universe’ (letteralmente: Stuart non riesce a salvare l’universo) e, tenendo fede al titolo, si concentrerà proprio sul proprietario della fumetteria che Sheldon e co. frequentavano nello show principale.

Impacciato, resiliente e talvolta alle prese con difficoltà economiche o disavventure che non gli hanno mai fatto perdere l’ottimismo, il personaggio interpretato da Sussman ha fatto breccia nei cuori dei fan di ‘The Big bang theory’.

Da quello che il titolo della nuova serie tv ci dice, il ragazzo (ormai cresciuto) dovrà affrontare ancora una volta qualche problema ma lo farà con il suo solito spirito propositivo e, sicuramente, coltivando il suo amore per i fumetti. Nella serie madre lo avevamo visto alle prese con diverse delusioni d’amore ma, alla fine, sembrava aver trovato la serenità grazie a Denise (Lauren Lapkus). I due staranno ancora insieme nel sequel spin-off?

I legami con la serie madre

Secondo quanto emerso dai rumors sullo show, molti degli attori che abbiamo già visto in ‘The Big bang theory’ dovrebbero ricomparire nello spin-off, tornando a rivestire i panni dei loro personaggi.

Sembra che ‘Stuart Fails to Save the Universe’ sarà scritta e prodotta da Lorre e Prady, creatori di ‘The Big Bang Theory’ e anche degli altri spin-off già distribuiti (si tratta di prequel): ‘Young Sheldon’ e ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’.