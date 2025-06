'The Bear 4': per lo chef di Jeremy Allen White è il tempo della consapevolezza

C'è chi sul comodino ha la Bibbia e chi 'Kitchen Confidential' di Anthony Bourdain. Una questione di credo. Per Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) la cucina è sempre stata la sua religione. E in fondo lo chef è un po' una sorta di creatore che utilizza fornelli e coltelli per plasmare le proprie creazioni. Il protagonista di 'The Bear', appena tornato su Disney+ con una quarta stagione, ha addirittura una sua lista di personalissimi comandamenti non negoziabili appesi in cucina. Avevamo lasciato lui e il suo staff in attesa di una recensione del ristorante che dà il nome alla serie da parte del Chicago Tribune. Il verdetto? “Dissonanza culinaria”. Una cucina ricca di note positive ma in cui regna il caos. Una delle parole più pronunciate in questa stagione insieme a “mi dispiace” e “grazie”. È il capitolo della resa dei conti con se stessi e con gli altri. Quello in cui bisogna prendere decisioni, fare ammenda e affrontare dolori sommersi troppo a lungo. E al contempo provare a salvare il The Bear dalla chiusura. “Ogni secondo conta”. Specie se hai a disposizione solo 1.440 ore prima di dover spegnere i fornelli e appendere i grembiuli al chiodo. Se la terza stagione rappresentava un nuovo corso per Carmy – professionale, ma anche umano grazie alla relazione con Claire (Molly Gordon) - culminato nell'auto-sabotaggio in entrambe le sfere, con la quarta è arrivato il tempo di guardarsi allo specchio. Il creatore Christopher Storer e la showrunner Joanna Calo cambiano completamente ritmo alla serie. Messi da parte montaggi serrati, urla e tumulto, 'The Bear 4' si concentra sui primi piani dei suoi protagonisti e su un respiro più pacato. La cucina è sempre presente, ma meno centrale smettendo di essere lo sfondo principale di ogni scambio. Janicza Bravo dirige un episodio incentrato solo su Sydney (Ayo Edebiri), scritto dalla stessa attrice insieme a Lionel Boyce, e il settimo episodio, 'Bears', sembra dialogare con uno della seconda stagione, 'Fishes'. Se lì si raccontava un pranzo di Natale da incubo con tutta la famiglia riunita e forchette volanti, in 'Bears' va in scena una festa di matrimonio che riunisce i Berzatto, tra confessioni e ricongiungimenti. Una stagione che si apre ai sentimenti a lungo repressi. L'inizio di un percorso di guarigione collettivo che coinvolge ogni personaggio. Se il ristorante andrà a picco, forse però chi ci lavora riuscirà a restare a galla. Non a caso, deflagra la bomba a orologeria del suicidio di Michael (Jon Bernthal) che avvicina e, al tempo stesso, allontana il fratello Carmy e gli altri personaggi. Quel lutto va affrontato insieme alla scia di silenzi e non detti che si è lasciata dietro. Il ciclo di schemi ripetuti all'infinito, in famiglia e sul lavoro, va spezzato come cerca di fare Billy Murray in una scena di 'Ricomincio da capo' inserita nella serie per sottolineare la condizione in cui si trova Carmy. Un bisogno di cambiamento che culmina nella sequenza finale. Un momento di confronto dal sapore teatrale che apre a traiettorie inedite per i suoi protagonisti. In attesa di scoprire quale sarà il destino del ristorante di Chicago presto vedremo White nei panni del Boss in 'Springsteen – Liberami dal nulla', Ebon Moss-Bachrach ne 'I Fantastici 4 – Gli Inizi' ed Edebiri diretta da Luca Guadagnino in 'After the Hunt'. Il chiaro segnale che i protagonisti della serie sono diventati delle star e che forse per il The Bear è arrivato il tempo di un ultimo servizio.