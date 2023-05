‘The Ballad of Darren’, i Blur tornano dopo otto anni

Un silenzio lungo otto anni. Dopo la pausa durata quasi un decennio, i Blur tornano sulle scene musicali con un nuovo album, dal titolo ‘The Ballad of Darren’. Si tratta di 10 brani inediti, disponibili dal 21 luglio. Intanto è appena uscita la canzone 'The Narcissist'.

L’album

Per la band britannica si tratta del nono disco registrato in studio. ‘The Ballad of Darren’, prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon, è il primo loro album in uscita dopo ‘The Magic Whip' del 2015. Oltre al già citato ‘The Narcissist’, gli altri brani sono: ‘The Ballad’, ‘St. Charles Square’, ‘Barbaric’, ‘Russian Strings’, ‘The Everglades (For Leonard)’, ‘Goodbye Albert’, ‘Far Away Island’, ‘Avalon’ e ‘The Heights’.

‘The Narcissist’

Sul nuovo singolo dei Blur si sono già diffuse diverse interpretazioni. Come suggerisce il titolo del brano, al centro della canzone c’è una figura narcisistica che riflette su di sé guardandosi allo specchio, dove vede riflesse più persone. Si tratta del frontman Damon Albarn? O dei Blur nel complesso, con riferimento al loro percorso artistico e alle loro esperienze sotto i riflettori? In qualche modo, rimanda all’interpretazione dei fan e dell’ascoltatore, tra il desiderio di salvezza e l’impegno a non rifare gli stessi sbagli.

Le origini

I Blur sono uno dei gruppi rock alternativi più celebri degli anni ’90. La loro formazione risale a Londra, al 1989, quando nacquero con il nome di ‘Seymour’. Allora la band era formata da Damon Albarn, il cantante, Graham Coxon alla chitarra, e poi da Alex James, bassista, e da Dave Rowntree, alla batteria. Hanno poi debuttato con il disco ‘Leisure’. Fin dall’esordio hanno mostrato di accogliere le influenze di celebri gruppi British come i Beatles e i Kinks. Hanno proseguito a realizzare album e a esibirsi sulla scia del genere Brit Pop, rivaleggiando in classifica con un’altra celebre band del Regno Unito, quella degli Oasis.

Il tour europeo

L’annuncio a sorpresa dell’arrivo del nuovo album, ‘The Ballad of Darren’, ha preceduto il ritorno della band nel luogo in cui tutto è cominciato, a Colchester, Essex. E ha dato il via a una serie di performance agli Eastbourne Winter Gardens, a The Halls Wolverhampton, alla O2 City Hall Newcastle. Sono state le prime date del gruppo in attesa del tour europeo in cui Albarn e gli altri porteranno in giro per il continente i suoi grandi successi e i nuovi brani.

Lucca Summer Festival

Il primo live della band per il tour estivo 2023 si terrà al Wembley Stadium di Londra l’8 luglio: in una manciata di minuti si è registrato il sold out, tanto che è stato necessario aggiungere una seconda data, il 9 luglio sempre a Wembley. La data italiana, molto attesa, si terrà nell’ambito del Lucca Summer Festival presso la scenografica area vicina alle storiche mura della cittadina toscana. I Blur tornano a suonare in Italia, in quella cornice, sabato 22 luglio, a distanza di dieci anni dal loro primo spettacolo nella Penisola, nel 2013.