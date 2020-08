'The Australian Dream' racconta una storia di sport e razzismo che risale a una manciata di anni fa, ma è ancora attuale. Si tratta di un documentario che narra cosa accadde al giocatore della AFL (Australian Football League) Adam Goodes tra il 2013 e il 2015, quando si ritrovò suo malgrado al centro di una polemica innescata dalle sue origini aborigene. Il film sarà disponibile in streaming su Rakuten TV, gratuitamente e in esclusiva, a partire da mercoledì 5 agosto.





La trama ruota attorno all'edificante vicenda di Adam Roy Goodes, nato nel 1980, in Australia,. Dotato di notevolissime doti atletiche, Goodes diventa uno dei più importanti giocatori di football australiano. Approfittando della fama, diventa anche un alfiere dei diritti degli aborigeni e della lotta al razzismo che caratterizza molti australiani.Per questa ragione, un numero crescente di fan delle squadre avversarie inizia a: non come forma di sostegno al proprio team, ma proprio come gesto razzista. Un comportamento che spinge Goodes ad abbandonare l'AFL alla fine della stagione 2015 e che provoca un lungo dibattito nazionale sul razzismo in Australia. Nel 2019 la AFL si scusa formalmente per non averlo difeso con maggiore convinzione. Nello stesso anno escono in patria (e solo lì) due documentari che raccontano la sua storia: 'The Final Quarter' e appunto 'The Australian Dream'.Quest'ultimo è diretto da('Hillsborough', '30 for 30: Soccer Stories') ed è scritto dal giornalista, che vanta nel proprio curriculum il Walkley Award, cioè il più alto riconoscimento del giornalismo australiano.'The Australian Dream' durae sarà disponibile a partire dal 5 agosto nella sezione di Rakuten TV dedicata ai contenuti gratuiti in streaming Tra le offerte free si trovano anche. Per esempio la serie TV 'Matchday – Inside FC Barcelona' e i film documentari 'I Segreti de La Roja – Campioni del mondo 2010', 'Andrés Iniesta – L'eroe Inaspettato', 'Sadio Mané - Made in Senegal' e 'Anything is Possible', sul giocatore di basket Serge Ibaka.