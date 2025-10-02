Un teschio di un milione di anni può riscrivere la storia dell’evoluzione umana: dall’homo sapiens all’enigma di Yunxian

Un frammento del nostro passato tanto prezioso quanto inquietante torna a “parlaci” per raccontarci una storia diversa da quella che immaginavamo. Già, perché grazie a sofisticate tecniche digitali, un gruppo di ricercatori ha ricostruito un cranio conosciuto come ‘Yunxian 2’, rinvenuto in Cina oltre trent’anni fa e rimasto finora un enigma. L’analisi ha rivelato tratti inattesi che potrebbero spostare indietro di centinaia di migliaia di anni l’origine delle linee evolutive che hanno portato all’uomo moderno. Cosa sappiamo.

Da sinistra a destra: Yunxian 1, la replica di Yunxian 2 e Yunxian 2. Crediti: Guanghui Zhao

L’Homo sapiens avrebbe mezzo milione di anni in più?

Secondo le nuove valutazioni, il fossile risalirebbe a circa un milione di anni fa, anticipando di almeno mezzo milione di anni la comparsa di caratteristiche considerate tipiche delle specie a grande cervello, come Homo sapiens e Neanderthal. Una scoperta che mette in discussione l’idea finora consolidata di un’evoluzione lineare e più recente. Yunxian 2, portato alla luce nel 1990 nella provincia cinese di Hubei, era stato inizialmente collocato tra gli esemplari di Homo erectus. Ma le nuove tecnologie hanno permesso di andare oltre.

Il teschio ‘Yunxian 2’, rinvenuto in Cina oltre trent’anni fa e rimasto finora un enigma (iStock)

L’enigma del teschio e la ricostruzione digitale

Il periodo compreso tra un milione e 300 mila anni fa rappresenta da sempre un terreno scivoloso per i paleoantropologi. I reperti disponibili sono spesso frammentari e difficili da classificare, al punto che gli studiosi hanno ribattezzato questa fase ‘muddle in the middle’, ossia la “confusione di mezzo”. Non era chiaro se i fossili ritrovati appartenessero a forme di Homo erectus, ai primi Neanderthal o ad antenati diretti della nostra specie. Un’équipe internazionale guidata da Xijun Ni dell’Università Fudan e da Chris Stringer del Natural History Museum di Londra ha utilizzato TAC ad alta risoluzione, scanner 3D e modellazione digitale per restituire la forma originaria di un cranio fortemente schiacciato. Una volta ricostruito, il fossile è stato confrontato con oltre cento reperti umani conosciuti. Il risultato è sorprendente: il cranio mostra alcuni tratti, come la faccia sporgente, che richiamano l’Homo erectus. Altri, come una scatola cranica più ampia e proporzioni più moderne del volto, lo avvicinano all’Homo sapiens. “È un lavoro che cambia prospettiva”, ha dichiarato Stringer. “Indica che già un milione di anni fa i nostri antenati si erano divisi in rami distinti, molto prima di quanto si pensasse”.

Evoluzione dell'Homo Sapiens

Un’origine intricata

Se l’interpretazione verrà confermata, l’origine delle specie umane a grande cervello si collocherebbe circa 400 mila anni prima delle stime correnti. Questo implica che Homo sapiens, Neanderthal e Homo longi abbiano potuto condividere lunghi tratti di tempo sulla Terra, con possibilità di incroci genetici “L’evoluzione umana somiglia a un albero con più rami intrecciati”, ha spiegato Ni. “Tre di questi rami principali potrebbero aver convissuto e interagito per quasi un milione di anni. È un risultato sorprendente”. Oltre a rimettere in discussione le tempistiche, la scoperta riapre anche il dibattito sul ruolo dell’Asia nello sviluppo della nostra specie. Sebbene la teoria più accreditata collochi l’origine di Homo sapiens in Africa circa 300 mila anni fa, fossili come Yunxian 2 suggeriscono che il continente asiatico potrebbe rivelarci una storia molti diversa da quella che abbiamo immaginato e raccontato finora.