Roma, 23 settembre 2019 – A Temptation Island Vip 2019 Nathaly Caldonazzo non piange più e mette la parola fine alla sua relazione. Pago e Serena Enardu sono sempre più lontani, mentre Gabriele Franco “fa lo scemo” come commenta Anna Pettinelli che poi, disperata e arrabbiata, vorrebbe il falò anticipato. Svolta inaspettata anche per la storia del bel Simone Bonaccorsi. E in Sardegna arrivano altri fidanzati vip: Alex Belli e Delia Duran.



La terza puntata del reality di Canale è il giro di boa nel viaggio nei sentimenti, il punto di svolta per le cinque coppie. “È nella separazione che si capisce la forza con cui si ama” ripete come un mantra Alessia Marcuzzi, ma qui l’amore latita.



Nathaly e Andrea – Dopo tre anni intensi, fatti di tira e molla infiniti, Nathaly Caldonazzo è pronta a mettere una pietra sopra alla sua storia con Andrea Ippoliti. I due sono arrivati sull’isola delle tentazioni in crisi, tanto che vivevano in due case diverse. E se la Caldonazzo ha iniziato l’avventura con spensieratezza, il fidanzato si è lanciato (letteralmente) nella conoscenza di Zoe, una ragazzina con la metà dei suoi anni che gli fa sentire “le vibrazioni”. Tra i due il feeling è diventato sempre più intenso e intimo tanto che hanno vissuto momenti hot (baci e abbracci) senza telecamere nella casa delle single. Per un’ora le immagini sono rimaste fisse sulla finestra di camera di Zoe: ombre sospette e audio poco comprensibili ma un equivocabile “sdraiamoci”. Troppo per la showgirl che non riesce neppure a piangere. “All’inizio una fucilata incredibile, ora tutto surreale, ora stappo la bottiglia” sentenzia. E aggiunge: “Quest’uomo è un fake” (mentre per Anna Pettinelli resta “una bambino in calzamaglia”). Così richiede il falò di confronto anticipato. “Mi spiace aver interrotto questa soap opera di quarta categoria che ci stava appassionando a tutti” tuona la Caldonazzo quando incontra il partner. Parte il filmato di resoconto e il fidanzato inizia a urlare in faccia alla compagna, rea di essersi fatta prendere in braccio da uno dei single. “Modera i toni” sbotta la ‘Pinella’ (prudono le mani anche ad Alba Parietti che da casa vede il programma tv e commenta sui Instagram: “Nathaly rendilo ridicolo come merita e vola via”). I fidanzati riprendono il confronto: in pratica lui si è fatto la love story perché lei aveva ballato con uno dei tentatori. “Tu, che a un giorno dall’entrata te la fai con una ragazza che ha 5 anni in più di mia figlia, non ti vergogni?” chiede invano la Caldonazzo. Poi, durante l’ennesima visione dei filmati a ‘luci rosse’ di Andrea, la showgilr si alza e va via. La Marcuzzi cerca di trattenerla, ma lei è decisa: “Ho la nausea, stop. Basta. Mi fa veramente schifo”. Fine.



Pago e Serena – Dopo sette anni di convivenza, Pago e Serena Enardu sbarcano a Temptation Island perché attraversano in periodo delicato. Il dubbio amletico dell’ex tronista: è vero amore o solo affetto?. E, nel dubbio, le scatta un immediato (e corrisposto) feeling con il single Alessandro. La vicinanza è talmente forte che Serena si prende cura del tentatore con la febbre curandolo nella casa senza telecamere (ed eludendo anche i microfoni). Pago, allibito, ripete come un disco rotto: “Non ci posso credere, che schifo!”. Lacrime chiamano lacrime. Come per magia, anche Serena inizia a piangere perché sa che "si è rotto qualcosa (con Pago)”. Rotto è dire poco. Il cantante si deve vedere “un po’ di video” dove la sua Serena lo accusa di un’infinità di mancanze, si sente sola e così si consola con il giovane tentatore. Nel secondo video, altra mazzata per Pacifico Settembre. “Voglio restare qui fino al 2040” strilla l’ex tronista. Ennesima clip, ennesima batosta per Pago: Serena va a cena fuori con il single per un ‘tête à tête’ profondo. La fidanzata, però, cade nel caos interiore dopo aver visto il compagno sfogarsi con la single Valentina. Serena piange per un mix di rabbia, delusione e sofferenza. “Pago non mi conosce” commenta. E poi, sfogandosi con Anna Pettinelli: “Io invidio il suo lavoro? Io l’ho spronato a cercarsi le serate”.



Gabriele e Silvia – Dopo sei anni di amicizia, da dodici mesi Gabriele Franco e Silvia Torado sono diventati fidanzati. Ma il rapporto è pieno di crepe. A Temptation il figlio di Pippo Franco si circonda di ‘girls’: risate, tuffi e twerking. “Non mi manca” dice riferendosi alla fidanzata che, nel Pinnetto, vedendo le clip, inizia a piangere. “Fa il galletto” commenta, poi, Silvia. Dal canto suo, Gabriele si dice infastidito dal comportamento della compagna che fa i complimenti al fisico statuario del single Valerio. Il flirt è spudorato per stessa ammissione di Silvia: “Se fossi stata single mi sarei buttata…”. Il figlio d’arte è furioso: “Se va avanti così la mollo senza rimpianti”. E aggiunge: “Sono stato insieme a un’arrivista”. Le clip per Gabriele sono infinite e lui, con sorriso amaro, spiega: “Io rido, scherzo, twerko ma non le ho mai mancato di rispetto”. Per Silvia, però, il comportamento del fidanzato è “superficiale, volgare, mi sto vergognando per lui”.



Anna e Stefano – Vent’anni (quasi) di differenza d’età tra Anna Pettinelli e il toy boy Stefano Macchi ma una forte affinità di coppia. Intesa che scricchiola con il passare dei giorni dentro il villaggio delle tentazioni dove Anna dai capelli rosa è diventata la leader indiscussa. La speaker, però, alterna momenti di spensieratezza ad attacchi di grande sconforto. “Non sono più sicura di niente” confessa in lacrime la conduttrice. E spiega: “Stefano è il fidanzato perfetto, il principe dei sogni. Poi arriva una e te lo frega”. A scatenare l’ira funesta di ‘Annarella’ sono le immagini che ritraggono Stefano ridere e scherzare con la single Cecilia. La gelosia viaggia a mille. “Il mio fidanzato si diverte molto, anche troppo per i miei gusti” sentenzia la Pettinelli. “Hai la vena chiusa” dice Serena Enardu all’amica, cercando di farla ragionare. Ma la speaker: “Io non voglio stare con uno che si è rincog…o”. Al falò la Pettinelli non riesce nemmeno a vedere la clip: Stefano e la single cantano insieme ‘Shallow’ (in stile Bradley Cooper e Lady Gaga in ‘A Star is Born’). E, così, lancia il tablet nella sabbia e grida come una pazza: “Voglio il confronto anticipato adesso, adesso, adesso…”. La furia della Pettinelli è incontrollabile: “Si è fatto un’altra fidanzata qua dentro”.



Simone e Chiara – Il più bello d’Italia, Simone Bonaccorsi, è super innamorato della sua fidanzata Chiara Esposito che, però, in passato ha commesso degli “errori”. A Temptation, il modello si è un po’ isolato senza interagire con le single, tanto che la fidanzata non ha visto alcun video. L’ex professoressa de ‘L’Eredità’, dopo le conoscenze con i single Fabrizio, Antonio, ecc ecc, è giunta a una conclusione: il suo percorso sull’isola delle tentazioni è arrivato al termine. Il super bello non s’immagina minimamente la nuova consapevolezza di Chiara. “Ho il cuore che mi sta scoppiando” dice Simone, curioso e impaurito di conoscere il suo destino. Ma bisognerà aspettare la quarta puntata - lunedì 30 settembre - per sapere se tra i due ci sarà l'inaspettato happy end o il probabile addio.



Alex e Delia – Sull’isola delle tentazioni sbarca una nuova coppia: l’attore e fotografo Alex Belli e la modella Delia Duran. Tra loro il colpo di fulmine è scattato un anno fa e da allora non si sono più separati, nemmeno per un minuto. La loro relazione intensa e passionale è caratterizzata da una gelosia incontrollabile. Per i due le tentazioni saranno davvero forti.

© Riproduzione riservata