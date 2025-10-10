Terre di Pisa Food & Wine. Sinfonia di sapori e profumi

Venerdì 10 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
10 ott 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
di Mario FerrariDal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per salumi e miele d’autore: i sapori della Toscana invadono piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival in programma dal 17 al 19. Tre giorni dedicati al gusto e al territorio, tra degustazioni guidate, laboratori e percorsi che uniscono città e colline sotto il tema Sapori antichi, nuovo benessere. Un’occasione per raccontare una Toscana capace di coniugare tradizione e innovazione, piacere del cibo e sostenibilità ambientale. Quasi novanta produttori locali animeranno i banchi e i tendoni della piazza con olio, vino, formaggi, salumi, birre artigianali e miele.

Ma il vero protagonista di questa edizione sarà il tartufo, uno di simboli del territorio pisano in fatto di eccellenze gastronomiche. "Il Terre di Pisa Food & Wine Festival è molto più di una rassegna enogastronomica: è un incontro tra persone, imprese e comunità che racconta l’anima autentica del nostro territorio - commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - . Vogliamo dimostrare che tradizione e innovazione possono convivere, trasformando il cibo in cultura, sostenibilità e qualità della vita. La vera forza del Festival sono i produttori e il pubblico che ogni anno si incontrano in piazza: dietro ad ogni assaggio c’è una storia di passione, lavoro e orgoglio locale". Oltre al cibo, ci sarà spazio anche per cultura, formazione, alta cucina e intrattenimento. Lo chef Gilberto Rossi realizzerà infatti uno showcooking dedicato al tartufo di San Miniato, poi ci saranno masterclass sul vino con esperti nazionali come Daniele Cernilli (DoctorWine) e Cristina Mercuri. Spazio anche a laboratori originali su formaggi, miele, salumi e birre artigianali e percorsi di degustazione guidata dai sommelier Ais e Fisar.

Un’attenzione speciale sarà riservata ai più piccoli, con momenti di gioco e divertimento gratuiti che si svolgeranno davanti al murale Tuttomondo di Keith Haring. Per gli adulti, il Festival propone laboratori e giochi sull’educazione alimentare in collaborazione con il Centro Nutrafood dell’Università di Pisa. Il gran finale sarà il Contest dedicato al tartufo, con aziende in gara e una doppia giuria, popolare e tecnica. Ma l’evento non si ferma a piazza Vittorio Emanuele II: ci saranno aperitivi al Museo delle Navi Antiche, degustazioni in location storiche, passeggiate nei boschi di San Miniato e tour gastronomici nel centro di Pisa.

