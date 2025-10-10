Terre di Pisa Food & Wine. Sinfonia di sapori e profumi

di Mario FerrariDal profumo del tartufo al sentore del vino giovane, dai formaggi stagionati alle birre artigianali, passando per salumi e miele d’autore: i sapori della Toscana invadono piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per la XIII edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival in programma dal 17 al 19. Tre giorni dedicati al gusto e al territorio, tra degustazioni guidate, laboratori e percorsi che uniscono città e colline sotto il tema Sapori antichi, nuovo benessere. Un’occasione per raccontare una Toscana capace di coniugare tradizione e innovazione, piacere del cibo e sostenibilità ambientale. Quasi novanta produttori locali animeranno i banchi e i tendoni della piazza con olio, vino, formaggi, salumi, birre artigianali e miele.

Ma il vero protagonista di questa edizione sarà il tartufo, uno di simboli del territorio pisano in fatto di eccellenze gastronomiche. "Il Terre di Pisa Food & Wine Festival è molto più di una rassegna enogastronomica: è un incontro tra persone, imprese e comunità che racconta l’anima autentica del nostro territorio - commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - . Vogliamo dimostrare che tradizione e innovazione possono convivere, trasformando il cibo in cultura, sostenibilità e qualità della vita. La vera forza del Festival sono i produttori e il pubblico che ogni anno si incontrano in piazza: dietro ad ogni assaggio c’è una storia di passione, lavoro e orgoglio locale". Oltre al cibo, ci sarà spazio anche per cultura, formazione, alta cucina e intrattenimento. Lo chef Gilberto Rossi realizzerà infatti uno showcooking dedicato al tartufo di San Miniato, poi ci saranno masterclass sul vino con esperti nazionali come Daniele Cernilli (DoctorWine) e Cristina Mercuri. Spazio anche a laboratori originali su formaggi, miele, salumi e birre artigianali e percorsi di degustazione guidata dai sommelier Ais e Fisar.

Un’attenzione speciale sarà riservata ai più piccoli, con momenti di gioco e divertimento gratuiti che si svolgeranno davanti al murale Tuttomondo di Keith Haring. Per gli adulti, il Festival propone laboratori e giochi sull’educazione alimentare in collaborazione con il Centro Nutrafood dell’Università di Pisa. Il gran finale sarà il Contest dedicato al tartufo, con aziende in gara e una doppia giuria, popolare e tecnica. Ma l’evento non si ferma a piazza Vittorio Emanuele II: ci saranno aperitivi al Museo delle Navi Antiche, degustazioni in location storiche, passeggiate nei boschi di San Miniato e tour gastronomici nel centro di Pisa.