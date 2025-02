Teresanna Pugliese a Verissimo con una sorpresa

Teresanna Pugliese sarà tra gli ospiti della puntata di sabato 15 febbraio di ‘Verissimo’. L’ex tronista e opinionista tv, che è già stata in passato tra gli ospiti di Silvia Toffanin e si è spesso raccontata come mamma, ora è pronta a svelare un nuovo lato di sé. La puntata di sabato 15 febbraio andrà in onda su Canale 5 alle 16:30.

Chi è Teresanna Pugliese

Classe 1987, Teresanna Pugliese è nata a Napoli sotto il segno del Leone. È entrata nel mondo dello spettacolo nel 2009 grazie al dating show ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi. È stata, infatti corteggiatrice di Samuel Nardi che, al momento della scelta, le preferì un’altra ragazza. De Filippi la scelse come nuova tronista e lei iniziò, a fine programma, una relazione con Antonio Passatelli. Dal 2017 è stata opinionista in Tv nei programmi di Barbara D’Urso e nello stesso anno ha avuto una breve esperienza a teatro nello spettacolo ‘Una pazza vacanza’. Nel 2020 ha partecipato come concorrente al GF Vip.

Il matrimonio e la maternità

Nel 2015 ha reso nota la sua relazione con Giovanni Gentile e i due, nello stesso anno, sono diventati genitori di Francesco. Nel 2018 sono arrivate le nozze, festeggiate nella Tenuta San Domenico a Capua. A distanza di nove anni dalla prima gravidanza, i due sono diventati genitori di Gioele.

L’amore finito con Francesco Monte

Tra i grandi amori di Teresanna Pugliese c’è stato Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia Rodriguez). I due si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’ e hanno avuto una storia tormentata. Quando la ragazza era sul trono del dating show, preferì Passatelli a Monte ma, successivamente quando era Monte ad essere tronista, lei tornò a corteggiarlo e i due uscirono insieme dal programma. La loro relazione è durata circa due anni.

In studio con Teresanna

Per la sua chiacchierata con Silvia Toffanin, sabato 15 febbraio insieme a Teresanna sarà presente in studio sua madre, l’attrice Paola Liguori.