Chi è Teresa Langella, l’ex tronista ospite di Verissimo

Era già stata nel salotto di ‘Verissimo’ in passato: prima da sola per raccontare un capitolo buio della sua vita e poi insieme ad Andrea Dal Corso, suo marito da settembre 2024. Nella puntata di sabato 24 maggio Teresa Langella tornerà in studio ospite di Silvia Toffanin accompagnata da sua madre Annunziata, per parlare di amore, famiglia, carriera e del periodo felice che sta vivendo in questo momento.

Chi è Teresa Langella

Nata a Napoli il 31 gennaio 1992, si affaccia al mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Coltiva, infatti, da sempre la sua passione per il canto e, nel 2019, pubblica alcuni singoli come artista neomelodica.

In tv esordisce a 18 anni come corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e nel programma ritorna anche, nello stesso ruolo, nel 2012. Nel 2018, invece, è una delle tentatrici di ‘Temptation Island’.

Nel 2019 ritorna a ‘Uomini e Donne’, stavolta come tronista. In quell’occasione conosce Andrea Dal Corso che dal 14 settembre 2024 è diventato suo marito. La coppia non ha nascosto di avere voglia e intenzione di allargare la famiglia.

Il valore della famiglia

Langella mantiene molto forti e saldi i legami con Napoli, la sua città, e soprattutto con la sua famiglia di origine. È anche per questa ragione che sabato 24 maggio sarà in compagnia di sua madre Annunziata nel salotto di ‘Verissimo’.