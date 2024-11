Tenuta di Nozzole. Eccellenza. Folonari

C’è tutta la Toscana nel calice. E ci sono i sapori di un territorio che è esperienza, viaggio, tradizione. La Tenuta di Nozzole, simbolo storico della Famiglia Folonari, rappresenta Greve in Chianti – nel cuore della zona di produzione del Chianti Classico – dove il terroir esprime gli equilibri produttivi più vocati alla qualità estrema dell’uva Sangiovese. Si tratta di terre con un profilo pedologico unico per equilibri tra scheletro, argille, silice, humus, condizioni che sono un esempio di ’vocazionalità vitivinicola’.

Antica fattoria risalente al 1300 con più di 350 ettari di terreno di cui 90 coltivati a vite, la Tenuta è inserita nel contesto del Chianti Classico dove nascono i i vini più nobili al mondo e di cui Folonari produce tre bottiglie di assoluto pregio: Nozzole Chianti Classico Docg, La Forra Chianti Classico Riserva Docg e Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione Docg. Protagonista indiscusso delle tre etichette di Chianti Classico, che rappresentano i vini icona della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, è il Sangiovese in purezza.

L’uva toscana più rappresentativa e l’unica presente nelle etichette Chianti Classico di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, ognuna delle quali ha una sua precisa identità e caratteristiche uniche e irripetibili, determinate dalle diverse tipologie di maturazioni e dalle parcelle utilizzate nella produzione. Un progetto innovativo portato avanti con determinazione da Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, azienda vitivinicola tra le più storiche d’Italia con 5 Tenute di proprietà in Toscana, che ha scelto di utilizzare il Sangiovese in purezza su tutti i Chianti Classico della Tenuta di Nozzole, orientando la proposta a vini di altissima qualità.

"Tre etichette che sono autentica espressione del Sangiovese e che presentano caratteristiche e sensorialità distintive di cui vado molto fiero – dice il presidente Giovanni Folonari –. Il Sangiovese è il vitigno che meglio di altri sa interpretare le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a seconda del terreno in cui nasce. Il nostro Chianti Classico si può definire stereotipo dell’eccellenza del Sangiovese in Toscana".

Eccellenza enologica e vini eleganti e armonici che vedono nel Nozzole Chianti Classico Docg 2022 la più moderna espressione di Chianti Classico con note complesse di frutti rossi maturi, spezie e una persistenza elegante e ne La Forra Chianti Classico Riserva Docg 2020 il vino storico dallo stile internazionale prodotto dal 1980, dalla lunga maturazione in tonneau da 500 litri. Una piccola produzione nata nel 2013 e voluta dal presidente Folonari Chianti Classico Gran Selezione Docg 2019, interpretazione della versione di Chianti Classico più legata alla tradizione maturando nelle botti grandi di rovere stagionate.

"La nostra famiglia – continua Giovanni Folonari – ha una lunga tradizione nel vino e ha sempre investito molto nel territorio con la valorizzazione delle Tenute di proprietà e la riqualificazione immobiliare diffondendo l’immagine di una terra generosa e vocata alla viticoltura di qualità. Io sono cresciuto tra le botti e le viti e ho sempre apprezzato l’impegno della famiglia di creare vini rispondenti alle esigenze del mercato e ai gusti del consumatore in continua evoluzione e modificati nel corso degli anni. Oggi l’asticella del gradimento si orienta ai vini di elite e la linea dei Chianti Classico prodotti con il Sangiovese in purezza ne rispecchia appieno le caratteristiche. Un‘etichetta di cui vado fiero – chiude Folonari – che rappresenta l’evoluzione dell’azienda, il mio vino, la mia personalità e il mio stile, è il Chianti Classico Gran Selezione da me fortemente voluto. Un vino che presenta aromi di frutti rossi maturi e dolci note speziate con finissime sfumature di mentolo".