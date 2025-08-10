Cerca il fidanzato su Instagram e alla fine lo trova: la favola della tennista Leylah Fernandez

Montreal, 10 agosto 2025 - Una favola? Sarà il tempo a dirlo. Di certo un inizio da favola lo è. Anche perché gli ingredienti ci sono davvero tutti: la principessa in cerca dell’amore, il re severo che passa ai raggi x ogni frequentazione della figlia e un temerario pronto ad affrontare le prove a cui verrà sottoposto pur di poter conquistare il suo cuore. Se poi pensiamo che la protagonista ha anche un nome da principessa - sui generis, va detto, ma pur sempre principessa è -, la favola è servita. Ed ecco che Leylah Fernandez, principessa sì ma di racchetta e pallina essendo la 22enne una famosa tennista canadese, sta vivendo il proprio personalissimo sogno.

Un sogno, già. Perché la stessa Leyla Fernandez, peraltro finalista agli Us Open del 2021, tre settimane fa aveva pubblicato un appello con tanto di video: “Scrivetemi su Instagram. Non è uno scherzo, non ho mai avuto il tempo di uscire con qualcuno e nessuno me l’ha mai chiesto…”. Con una postilla non trascurabile: “Dovete avere l’approvazione di mio padre prima (Buona fortuna!)”.

Cosa è successo in queste tre settimane? “Tanti ragazzi mi hanno scritto, ma non sono canadesi e quindi sarebbe stato difficile incontrarci - racconta la stessa tennista a Tennischannel in un video su Instagram -. Poi mi è arrivato un messaggio che ha catturato la mia attenzione, era di un ragazzo che ha detto di non aver mai visto il mio video. Poi ho cercato di assicurarmi che fosse reale. Era una persona vera, sembrava un bravo ragazzo. Ho chiesto un paio di pareri a familiari e membri del team per accertarmi che anche loro fossero d’accordo. C’è stato un secondo appuntamento e ci teniamo in contatto. Quindi, vedremo”.

Come dire, se son rose fioriranno. E se si scopriranno innamorati, si fidanzeranno.