Tendenze moda estate 2023, è di nuovo crochet mania

Una delle principali tendenze di moda dell’estate 2023 è il crochet, una tecnica di lavorazione a maglia realizzata con l'uncinetto che viene applicata all’abbigliamento, ma anche a molti accessori come orecchini, braccialetti e collane, nonché a tanti complementi d’arredo per la casa. Il crochet piace per un mix di diversi aspetti: evoca la manualità e l’artigianalità, che danno un valore aggiunto ai capi che si indossano, trasmette una sensazione di comfort ed è versatile, assecondando stili e occasioni (con gli abbinamenti azzeccati).

La storia

Si tratta di un’arte antica oggi reinterpretata in chiave moderna. Le sue origini non sono chiare e sono tuttora oggetto di analisi, studi e dibattiti. Tuttavia si ritiene che alcuni tentativi rudimentali fossero già stati fatti presso le prime civiltà stanziali di Cina, Arabia e Sudamerica, anche se la diffusione e lo sviluppo di questa pratica è avvenuta poi in secoli successivi.

Influencer ante litteram

Il crochet come lo conosciamo oggi ha cominciato a diffondersi in Europa nel XVI secolo, per poi avere grande successo a partire dall’Ottocento. Il primo libro al mondo dedicato all’uncinetto fu pubblicato nel 1846 e fu scritto da Eléonore Riego de la Branchardière, specializzata nel lavoro a maglia. La Riego de la Branchardière era francese, ma aveva origini irlandesi da parte di madre. Durante una sua visita a un convento di Dublino, Eléonore rimase affascinata dalle lavorazioni all'uncinetto realizzate dalle suore. Questo ispirò la sua creatività e la portò a sviluppare il cosiddetto “pizzo d'Irlanda”, simile nella lavorazione al pizzo veneziano, ma realizzato interamente con l'uncinetto. Durante gli anni della moda vittoriana inglese, le signore volevano indossare i propri pizzi fatti in casa basati sui disegni della Riego de la Branchardière e lei diede loro molto materiale. Dopo il primo libro ne pubblicò altri 71, sempre più approfonditi e dettagliati.

Un’occasione di guadagno

Durante il periodo della grande carestia in Irlanda nel 1848, l'uncinetto svolse un ruolo importante nell'economia del paese. Città come Clones riuscirono a sopravvivere grazie alla produzione domestica di lavori all'uncinetto. Le donne irlandesi, in particolare, realizzarono con la tecnica del crochet diversi capi e li misero in vendita per aiutare le proprie famiglie a sbarcare il lunario durante quel periodo difficile. I lavori all’uncinetto erano molto gettonati anche per opere di beneficenza e raccolte di fondi basate sulla vendita di quelle creazioni.

La svolta

Nei primi due decenni del Novecento i modelli all'uncinetto divennero sempre più complessi e sofisticati, ottenuti prevalentemente con filati bianchi. Nelle classi agiate le signore usavano anche trame di seta e oro, sia per vestiti sia per decorazioni per la casa, come segno distintivo di ricchezza ed eleganza. Negli anni '60 e '70 del XX secolo, il crochet ha vissuto un revival diventando una delle espressioni culturali di un’estetica alternativa, propria dei movimenti hippie e boho, con capi di abbigliamento all'uncinetto, come gilet, cappelli e coperte realizzate con quella tecnica.

Il recente ritorno

Negli ultimi anni del XXI secolo il crochet ha continuato a evolversi e ad adattarsi alle tendenze moderne della moda e dell'interior design. Oggi viene utilizzato per creare una vasta gamma di capi di abbigliamento, accessori, decorazioni per la casa e anche opere d'arte dal gusto retrò, ma rivisitati in un’ottica contemporanea.

I capi crochet più trendy dell’estate 2023

Bikini

Che i micro-costumi crochet sarebbero stati un must have di questa stagione si era capito già qualche mese fa quando l’attrice Bella Thorne ha sfoggiato sui social un bikini all’uncinetto, ispirato a Hello Kitty, al celebre festival musicale californiano Coachella. Già nei mesi scorsi, sulle passerelle di moda, si sono visti diversi modelli, che troveremo anche sulle spiagge e nelle feste in piscina: con dettagli intricati e motivi geometrici, questi costumi da bagno sono audaci, eleganti e non passano inosservati. Possono essere abbinati a un pareo o a una gonna extra-long – magari anch’essa realizzata all’uncinetto – per un aperitivo o una serata disco in riva al mare.

Vestiti

Gli abitini crochet sono perfetti per le calde giornate estive, in quanto sono leggeri e fanno respirare la pelle anche con le temperature più elevate. Per un outfit più sofisticato i colori bianco e beige o sabbia, con particolari in oro, sono perfetti. Se invece si vuole un look più pop e vivace, si può osare con tonalità fluo e vitaminiche come il giallo, l’arancione, il blu elettrico e il fucsia.

Top e maglie

Nei guardaroba estivi più trendy non mancano top cropped (tagliati sotto il décolleté) fatti all’uncinetto, da indossare con un paio di jeans a vita alta o con una gonna midi, magari con taglio a trapezio o a ruota, ma anche magliette con bordi smerlati e altri dettagli crochet, a cui possono essere abbinati pantaloni palazzo o gonne a tubino nel caso di un’occasione speciale.

Accessori

Se si ama lo stile boho chic è difficile che non piacciano tracolline e pochette all’uncinetto o cappelli a tesa larga con nastri e altri accessori ottenuti con questa tecnica.

Le scarpe giuste con il crochet

Quando si tratta di abbinare scarpe con capi all'uncinetto, ci sono diverse possibilità a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze. Sandali: rasoterra o con tacco basso per un look casual e comodo, meglio se con cinturini e piccole cinghie sottili e particolari in pelle e cuoio per un tocco più raffinato. Un’alternativa per l’ufficio per gli ultimi giorni prima di andare in vacanza? Un bel paio di ballerine colorate. Espadrillas: sono tipiche scarpe estive perfette da abbinare al crochet, soprattutto quelle in corda e paglia intrecciate. Zeppe: per le occasioni un po’ più eleganti vanno bene queste altre tipiche calzature estive caratterizzate da una suola robusta, spessa e sollevata tale da creare una pendenza graduale dall'avampiede al tallone; dunque sono più comode rispetto ai tacchi alti, ma elevano la statura di qualche centimetro e rendono stabile la camminata. I materiali più consigliati in questo caso sono legno, sughero e corda intrecciata.