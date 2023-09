Le 5 tendenze della moda femminile per l’autunno

Con la fine delle vacanze e il ritorno ai compiti quotidiani, si è già proiettati con la mente ai mesi freddi e alla riorganizzazione di armadi e scarpiere. Durante le settimane della moda e le sfilate, i designer e i direttori creativi delle principali maison hanno presentato le nuove collezioni donna a New York, Londra, Milano e Parigi. Accanto ai classici colori nero, grigio e bianco, capi e accessori moda per l’autunno e l’inverno della stagione 2023-2024 ritroviamo varie sfumature di marrone, verde oliva, bordeaux, prugna, grigio e senape. Ecco quali sono alcune delle principali tendenze moda donna autunno inverno 2023-2024 proposte dal mondo fashion.

Pelle

Tornano i capi in pelle (oggi ci sono a disposizione molte opzioni di abbigliamento in pelle sintetica di alta qualità): giacche in pelle, sia in stile biker sia più classiche, gonne midi o corte, pantaloni skinny o a zampa d’elefante, gilet, cappotti, trench, stivali al ginocchio o stivaletti alla caviglia. Comunicano calore, stile e versatilità e aggiungono un tocco di grinta e stile al tuo outfit autunnale. Possono essere abbinati con tessuti e materiali diversi per creare un look unico e adatto al tuo stile personale.

Decorazioni

Fantasie e grafiche si confermano come uno dei trend più ricorrenti nelle tendenze moda donna autunno inverno 2023-24, spaziando dai motivi floreali e animalier alle più elaborate stampe ispirate alla tecnica artistica del trompe l'oeil, in rilievo.

Tessuti e filati lavorati

Maglioni oversize, cardigan, pullover a collo alto, capi a maglia grossa o a maglia fine, con il collo a V, a maniche lunghe: i capi sono confortevoli e adatti ai primi freddi, ma sono caratterizzati da lavorazioni insolite, con tessuti e fibre che variano per peso e filati. Si passa da maglie trasparenti e impalpabili a creazioni tridimensionali anche con l’aggiunta di dettagli come paillettes, nastri e lacci.

Stile androgino

Nelle tendenze moda donna autunno inverno 2023-2024 si riscontrano diversi capi e stili tipici di un look androgino, con giacche, camicie con colletto button-down, pantaloni di taglio ampio e rilassato, blazer, tailleur e smoking, calzature come mocassini, stivaletti o sneaker inseriti in outfit più femminili, accessori semplici senza orpelli.

Drappeggi

Volumi strutturati, forme tridimensionali e morbidi drappeggi, nei vestiti, nei top, ma anche nelle sciarpe, per esempio, fasciano la silhouette e la valorizzano, aggiungendo note più eleganti e sofisticate. I tessuti che si prestano particolarmente a questi dettagli sono il tweed, il velluto e la lana.