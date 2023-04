Le principali tendenze per l’intimo e l’homewear per la primavera-estate 2023

Già da qualche stagione l’underwear è sempre più in primo piano anche per quanto riguarda gli stessi capi di abbigliamento, che non servono solo a coprire la lingerie, ma a volte la valorizzano con accostamenti mirati e strategici. Vediamo quali sono le principali tendenze per l’intimo per la primavera e l’estate del 2023.

Uno sguardo al passato

A guardare alcune delle proposte di biancheria femminile di questa stagione, sembra che le case di moda abbiano voluto ispirarsi alle dive hollywoodiane degli anni ’30 e ’40, emblemi di seduzione raffinata e intrigante, mai volgare. Le tendenze dell’intimo per la PE2023 spaziano tra sete, pizzi, traforati, veli, garza di lino, chiffon e tulle, all’insegna del vedo-non-vedo, chic e sensuale.

Colori classici

I colori principali dell’underwear femminile sono basic, il bianco e il nero, minimal ed essenziali, preferiti alle tinte vitaminiche e fluo delle passate stagioni. Al limite, per le occasioni speciali, i pezzi di lingerie possono essere impreziositi con strass e paillettes, ma sempre con un effetto soft e di classe. Torna anche l’animalier, con motivi che richiamano leopardi, zebre e giraffe, per un tocco di grinta in più (attenzione, però, a calibrare con equilibrio il resto per non risultare eccessive).

Mix & match

Un altro aspetto che salta agli occhi è che alcuni pezzi forti della lingerie diventano protagonisti degli outfit, con corpetti, reggiseni a vista ma anche giacche morbide che ricordano quelle per la notte. L’ideale è giocare con il mix & match, abbinando i capi e gli accessori che dettano le tendenze dell’intimo con quelli consueti del proprio guardaroba – camicie, pantaloni, gonne… -– sia per il giorno sia per la sera, per un look urban e contemporaneo, in certi casi con un romantico tocco vintage.

L’abito sottoveste

Sulle passerelle è tornato lo slip dress, l’abito sottoveste che può essere indossato anche per la sera e le occasioni mondane, ancora più particolare se è monospalla e se è indossato con i sandali bassi o con i tacchi alti, anche in versione gioiello. Black or white, nelle tonalità pastello, sbrilluccicante, l’importante è che lo slip dress sia leggero e impalpabile.

Underwear maschile

Anche sul fronte della moda intima maschile ritroviamo analoghe tendenze: l’intimo viene esibito. Il fit dei pantaloni tende ad abbassarsi e spuntano slip e boxer che, come le magliette che si intravedono sotto le camicie lasciate aperte – nelle situazioni più informali – devono avere linee pulite ed essenziali, ma molto curate.

Comfort e praticità in casa

Ormai con i due anni precedenti passati in casa per la pandemia, tra un lockdown e l’altro, e la diffusione dello smart working, accanto alla biancheria ha assunto importanza crescente anche l’homewear o loungewear. Tute-pigiami morbidi e pratici, felpe avvolgenti, leggins, pantaloni da jogging e coordinati in tessuti moderni sono l’ideale per lavorare da casa, per tenersi in forma, fare yoga o sessioni di meditazione in salotto e per serate sul divano davanti a un film o a una serie Tv. Per essere casual, comodi e alla moda anche tra le pareti domestiche, da soli o in compagnia delle persone con le quali si ha maggiore confidenza.