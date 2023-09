Sette tendenze del guardaroba maschile per l’autunno inverno 2023

Parallelamente alla moda femminile, anche quella maschile continua a evolversi e a stuzzicare la fantasia degli stilisti delle principali case internazionali. Dando un’occhiata alle tendenze moda uomo autunno inverno 2023-2024, pronte da settimane a riempire il guardaroba dei gentlemen, si possono evidenziare almeno 7 trend di punta che ricorrono nelle collezioni, tra ritorni dal passato e istanze più innovative.

Anni Settanta

Nei capi di maglieria e nei capispalla, dalle giacche ai trench, compaiono fantasie, grafiche e stampe ispirate agli anni Settanta, spesso accostando materiali e accostamenti retrò con quelli più moderni. Si spazia da righe e motivi geometrici fino a disegni tribali, etnici e a elementi psichedelici come onde e spirali, ma non mancano nemmeno dettagli floreali e animalier.

Anni Ottanta

Spalle in primo piano. I volumi di giacche, cappotti, trench e blazer, nella parte alta del corpo, aumentano di dimensioni, ridefiniscono la silhouette e sembrano un omaggio agli anni Ottanta e si richiamano a look iconici come quelli di Don Johnson, Tom Selleck, George Michael, David Bowie, solo per citare alcune star all’epoca molto popolari, dalla tv alla musica.

Piumini

Caldi e soffici, nella versione oversize, o sottili e leggeri, anche i piumini non passano mai di moda per la stagione fredda. Il richiamo vintage, in questo caso, guarda soprattutto agli anni Novanta. Questi capispalla sono resi più contemporanei dall’utilizzo di tessuti tecnici avanzati ed ecopelle, spesso con cuciture invisibili. I modelli più moderni sono dotati di tasche multiple, cerniere impermeabili, cappucci rimovibili e altri dettagli funzionali.

Maglieria

Nelle tendenze moda uomo autunno inverno 2023-2024 troviamo capi di maglieria all’insegna della creatività e dell’innovazione, con creazioni ampie e morbide, pensate per agevolare i movimenti e dare un senso di libertà e comfort, a lavorazioni più minimal ed essenziali, decostruite.

Tessuti

A parte alcuni materiali hi tech che abbinano estetica e funzionalità, ritroviamo tweed, velluto a coste, camoscio e lana bouclé per texture spesse, calde, consistenti, talvolta rifinite in maniera più insolita per unire tradizione e innovazione anche nel fashion.

Ispirazioni femminili

È un guardaroba maschile, quello delineato dalle tendenze moda uomo autunno 2023-2024, che strizza l’occhio anche agli armadi femminili. Diversi brand popolari hanno presentato gonne e kilt di diverse lunghezze e trame, top retati impreziositi da paillette e swarovski e persino bustier e corsetti rivisitati, da indossare magari sulla camicia, al posto del classico gilet.

Colori

Grandi protagoniste sono le classiche tonalità ispirate alla natura, come marrone, verde oliva, arancione, terra bruciata, senape, da abbinare agli intramontabili bianco e nero, alle nuance neutre e blue denim.