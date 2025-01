Tende per il salotto, guida alla scelta in base alle ultime tendenze

Nel settore dell’interior design, le tende, soprattutto quelle per il salotto, stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, dal momento che sono elementi che coniugano estetica e funzionalità. In ambienti con ampie finestre o vetrate, la loro presenza si rivela indispensabile per gestire la luce naturale durante il giorno, contribuendo all’isolamento termico in inverno ed evitando eccessi di luminosità nei mesi estivi.

Tessuti

Le tendenze per il 2025 si orientano verso soluzioni più strutturate, lasciando da parte le leggere semitrasparenze a favore di tessuti più spessi e coprenti. Questi modelli non solo permettono di regolare meglio la luce e la temperatura, ma possono anche essere utilizzati per suddividere gli spazi negli appartamenti open space, creando angoli più intimi senza la necessità di interventi invasivi. Un altro aspetto sempre più rilevante è l’utilizzo di materiali sostenibili per la realizzazione di questi tessili per la casa. La scelta dei materiali punta soprattutto sull’uso di fibre naturali, come il lino e il cotone biologico certificato. L’attenzione verso l’ambiente, dunque, non risponde solo alle esigenze di comfort e bellezza, ma soddisfa anche criteri di responsabilità ambientale.

Colori

Dal punto di vista cromatico, come nella moda e nel beauty, quest’anno si assiste a un ritorno delle tonalità calde e avvolgenti anche nell’interior design e nelle proposte delle tende da salotto. I colori terrosi, come il terracotta, il cacao e il caffè, sono particolarmente apprezzati per la loro capacità di rendere gli ambienti accoglienti e rilassanti. Continuano comunque a essere molto richiesti anche il grigio e il tortora, così come le sfumature pastello, perfette per chi predilige ambienti più luminosi e delicati. Per chi desidera aggiungere un tocco originale, non mancano le fantasie floreali con un tocco vintage, in grado di conferire carattere e personalità agli spazi.

Tende morbide

I tendaggi morbidi rappresentano una delle soluzioni più classiche e richieste, dal momento che possono adattarsi a diversi stili di arredamento. Perfetti anche per la camera da letto, oltre che per il soggiorno, possono essere realizzati in una vasta gamma di tessuti e fantasie. A seconda del gusto personale, queste tende possono essere lasciate cadere liberamente, fino a sfiorare il pavimento, o raccolte in modo più elegante con ferma-tenda ad hoc. Per l’installazione, le opzioni più comuni sono il binario o il bastone, fissati a soffitto o a parete. Anche la confezione delle tende offre diverse possibilità, con arricciature che spaziano dalla piega baciata alla piega piatta, fino a varianti più originali come pieghe a ventaglio o annodate.

Tende a pacchetto

Le tende a pacchetto sono ideali per chi cerca soluzioni funzionali e poco ingombranti. Si adattano perfettamente a cucina, bagno o studio. Simili alle veneziane e alle tende a rullo, ma realizzate in tessuto semi-filtrante, possono avere una finitura liscia o goffrata, quest’ultima particolarmente apprezzata per conferire un tocco romantico alle camere da letto. Il meccanismo di scorrimento interno consente di regolarne l’altezza con semplicità, mentre il sistema a tiro le mantiene stabili nella posizione desiderata.

Tende a pannello

Essenziali e moderne, le tende a pannello – evoluzione delle tende a vetro – si distinguono per le loro linee essenziali. Montate su un carrello fissato al soffitto, sono generalmente realizzate in cotone o microfibra e hanno un’opacità media. Grazie a una stecca di metallo alla base, rimangono sempre perfettamente dritte, conferendo all’ambiente un aspetto ordinato ed elegante. La parte superiore può essere agganciata con una fettuccia nascosta oppure montata su un binario con velcro. Con una larghezza media di 60 cm a pannello, possono arrivare fino a 100 cm nei modelli ispirati al design giapponese. Perfette per il soggiorno e la camera matrimoniale, consentono di modulare la luce con estrema facilità, spostandosi manualmente senza guida a filo.

Tende a rullo

Le tende a rullo rappresentano una scelta ideale per chi ama le soluzioni essenziali e moderne. Caratterizzate da un impatto visivo minimo, sono solitamente realizzate in tessuto oscurante e montate su una guida metallica. Il meccanismo di apertura può essere manuale o elettrico, permettendo di far scorrere la tenda verso l’alto o il basso a seconda delle necessità. I modelli a rullo sono particolarmente indicati per gli ambienti caratterizzati da dimensioni ridotte, dal momento che contribuiscono a creare una sensazione di maggiore ampiezza. Per un effetto ancora più pulito ed elegante, possono essere incassate all’interno di un controsoffitto in cartongesso, risultando completamente a scomparsa.

Veneziane

Un punto di forza delle veneziane è quello di combinare l’eleganza delle tende a rullo con la funzionalità delle tende a pacchetto. Montate su una guida metallica, possono essere realizzate in metallo o legno, rendendole adatte sia agli ambienti domestici che agli spazi lavorativi. Grazie al meccanismo a catenella e bacchetta, è possibile regolarne l’altezza e inclinare le lamelle orizzontali per modulare l’ingresso della luce in modo preciso. La loro resistenza all’umidità le rende una scelta ideale per bagni e cucine. Tuttavia, è meno comune trovarle nei soggiorni e nei salotti.