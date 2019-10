Roma, 7 ottobre 2019 – A Temptation Island Vip 2019 l’odissea di Pago sembra interminabile, mentre Alex Belli è pronto a infrangere le regole e la fidanzata di Gabriele Franco bacia un tentatore. Il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi arriva stasera alla quinta puntata, in onda su Canale 5 dalle 21.20. Sull’isola delle tentazioni ci sono ancora: il cantautore Pago (all’anagrafe Pacifico Settembre) e Serena Enardu, il figlio d’arte Gabriele Franco con la sua Silvia Tirado e l’attore Alex Belli con la fidanzata Delia Duran.

Secondo le anticipazioni diffuse via social, per Pago l’esperienza è sempre più difficile. Il cantante è disperato: si isola in riva al mare per piangere, si accascia nel ‘Pinnetto’ dopo aver visto l’ennesimo filmato della sua Serena in dolce compagnia del tentatore Alessandro. L’ex tronista e il single, infatti, sono sempre più intimi e durante un bagno in mare, avvinghiati tra gli scogli, pare scapparci anche un bacio. Serena, poi, sceglie di partire per il weekend da sogno con il single. Durante la notte, lui con la scusa del dentifricio bussa alla porta dell’ex tronista: Serena lo farà entrare?

Gabriele Franco, invece, continua a ballare il twerking sulle note di‘Delicato’, la canzone che ha scritto insieme alla single Gaia. Dall’altra parte del villaggio la fidanzata Silvia si bacia con il tentatore Valerio durante il gioco della bottiglia. Silvia, poi, confidandosi con Delia Duran si lascia scappare: “Siamo belli insieme”.

Sbarcati per ultimi in Sardegna, Alex e Delia hanno fatto il possibile per recuperare il tempo perduto. In particolare la modella venezuelana si sta dando da fare per conoscere a fondo il tentatore Riccardo. In spiaggia i due appaiono molto vicini tanto che, a un certo punto, lui la prende in braccio e la porta in acqua per un sensuale bagno. Le immagini non piacciano all’attore (noto per la sua gelosia) tanto che scappa durante il falò: prima lancia nella sabbia il tablet poi inizia la fuga con la Marcuzzi che lo insegue tentando di fermarlo. Ma lui niente, anzi sbotta: “Non mi rompete i cogl…i”.