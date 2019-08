Roma, 19 agosto 2019 – Svelate le sei coppie di Temptation Island Vip 2. La seconda edizione del viaggio nei sentimenti delle celebrity partirà a metà settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Simona Ventura, tornata in Rai. Ed è proprio la ‘Pinella’ (nel promo del programma di Canale 5) a svelare le sei coppie di fidanzati che hanno scelto di mettere alla prova le loro storie d’amore.

Sull’isola delle tentazioni, ovvero il villaggio sardo di Santa Margherita di Pula – dove proprio in queste ore stanno per iniziando le riprese del reality – sbarcano la conduttrice radiofonica originaria di Livorno Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano Macchi, doppiatore e attore di 18 anni più giovane (lei ha 62 anni e lui 44 anni). Dopo tre anni di love story lontano dal gossip e dalle telecamere si mettono alla prova la showgirl Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti.

Tra i partecipanti c’è, poi, il cantante e cantautore Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, ex marito di Miriana Trevisan (ex ragazza di ‘Non è la Rai’), adesso in coppia con Serena Enardu, ex tronista di ‘Uomini e donne’. In Sardegna arrivano pure Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, insieme da sette anni. Petrone è conosciuto per il suo ruolo all’interno del film ‘Gomorra’ dove interpreta ‘Pisellino’. L’attore 32enne non è la prima volta che partecipa a un reality: nel 2012 era tra i concorrenti della quarta edizione de ‘La fattoria’, dove si è classificato quinto.

Hanno scelto di mettersi in gioco anche Simone Bonaccorsi, vincitore del concorso ‘Il più bello ‘d’Italia’ nel 2018, e la fidanzata Chiara Esposito, già ‘professoressa’ del game show ‘L’Eredità’ di Carlo Conti. Infine, partecipano a ‘Temptation Island Vip’ anche il re del web Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ insieme alla fidanzata Sharon Macri.